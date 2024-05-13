色慾保健室　提升性能力

日本有唔少公司、機構都會設有保健室，當中會有保健人員負責照顧員工嘅健康。而日本AV界亦有唔少以保健室為主題嘅作品，由AV女優扮成保健室美人照顧男士嘅健康，仲會幫助佢哋提升性能力，認真照顧周到！

親身指導

喺Prestige出品嘅《保健室美人用身體指導性知識》入面，流川夕係一位保健室老師，對於照顧學員健康以及指導各種健康知識方面都充滿熱誠。而後生仔涼真因為啱啱結交到女朋友 所以嚟到保健室向流川夕請教性知識，於是流川夕就親身示範，剝晒光豬為涼真講解女性身體構造，繼而嚟個上床實戰。之後，又有3個對性事充滿好奇嘅嘅男仔齊齊向流川夕求教，而流川夕亦不辭勞苦，展開三男一女混戰，增加傳授性知識嘅效率。

嗒小鮮肉

於喺M's推品《保健室的巨大胸部》當中，吉根柚莉愛係保健室負責人，外表斯斯文文，但內裏姣到暈，最鍾意勾引小鮮肉上床，只要見到目標，佢就會帶對方入保健室做身體檢查，當對方除晒衫褲之後，柚莉愛就會露出狼相，手口並用咁吹奏一曲，繼而運用M奶大玩胸夾！能夠同巨乳美人親密接觸，班血氣方剛嘅小鮮肉個個都好樂意配合，更加會出盡力咁滿足飢渴無比嘅柚莉愛！

真人下海

片廠Moodyz製作嘅《現役保健室之老師決意的AV演出》，大槻百合香報稱係一位現役保健室老師，為咗可以親身研究男女交歡之事而下海拍AV，因為百合香平日工作時間太長，加上冇拖拍，所以要進行呢項研究根本就冇可能喎！咁就啱喇，見到百合香又斯文又靚女，身材仲要纖巧婀娜，好多男優都樂意同香妹上床實戰，期間百合香亦研究如何令男人產生快感同洩射，之後又鑽究各種交歡體位，成果係點就唔知，但係可以見到香妹研究得相當興奮！

簡評

本仙對於性事一直以來都相當好奇，但係如果有一位專業人士可以指教一下就更好喇！當然，最好就梗係可以遇到今日為大家介紹嘅保健室美人啦！喺3部作品中，本仙最鍾意流川夕主演嘅《保健室美人用身體指導性知識》，原因係流川夕氣質溫文爾雅，扮演保健室老師好相似，而佢喺指導男仔性知識嘅時候又溫柔又細心，令觀眾睇得投入，最後再嚟一場4P混戰，絕對係精彩高潮位！