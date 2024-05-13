千萬古胴女神　愈剝愈紅

俗語有話「一白遮三醜」，理論上女仔嘅膚色愈白愈吸引，愈得男人嘅歡心，但凡事總有例外，好似呢位來自美國嘅千萬級網紅兼索模Abi Ratchford咁，卻係膚色愈黑人愈紅，當然佢嘅火辣漏奶寫真勁養眼，亦係令佢爆紅嘅原因啦！

夢想成名

撇開天生膚色嘅問題，喺唔少人眼中膚色愈白就愈靚，否則就唔會有咁多女士追求白皙膚色，因此擁有無瑕白皙肌嘅女士，絕對令人羨慕又妒忌。既然係咁，點解出生於美國賓夕凡尼亞州嘅Abi Ratchford，卻反其道而行，將自己曬得一身健康古胴膚色，仲話愈黑愈好呢？當中嘅原因竟然係同佢嘅人氣有關！

自細就擁有美貌嘅Abi Ratchford，成長經過同一般女生無異，就連家人亦以為佢將來會做返朝九晚五嘅OL工作，然後結婚生仔，平平淡淡咁生活。但其實佢自細便有模特兒夢，更希望有朝一日能夠成為炙手可熱嘅頂級模特兒，因此喺大學最後一年，便膽粗粗走去參加選美比賽，雖然最終未能奪冠，但係佢仍然堅持喺模界成名嘅夢想，及後佢做咗人生一項重大決定，成為圓夢嘅契機。

人氣爆燈

當時Abi Ratchford開設社交帳號，並分享一輯性感比堅尼照，展露火辣嘅身材同深溝，冇幾耐，就獲得幾間模特兒事務所邀請面試。原來早喺選美比賽時，佢已憑迷人嘅樣貌及誘人身段，吸引模特兒公司嘅注意，就係咁，個幾月後佢便以模特兒身份為多本雜誌拍攝寫真，從此展開模特兒事業。

當時膚色白晳嘅佢，雖然工作唔少並拍過大尺度寫真，但人氣卻只屬一般。為咗能令事業有突破性嘅發展，於是佢搬到洛杉磯居住及工作，卻因為一輯比堅尼寫真，需要佢曬出一身古銅膚色，竟成為佢事業轉捩點！Abi Ratchford坦言冇諗過曬黑咗嘅自己，不但工作接踵而嚟，更發現自己曬得愈黑，人氣就愈勁。時至今日，Abi Ratchford嘅IG及Twitter分別擁有912萬及180萬粉絲，名副其實千萬級別網紅，氣勢如虹。

Profile

出生地：美國

身高：172cm

三圍：37H-24-36

擁有魔鬼級身材嘅Abi Ratchford，所影寫真固然性感火辣，近年開設埋OnlyFans帳號嘅佢，更為會員獻上尺度更大嘅誘人寫真，難怪佢嘅吸金力咁強勁啦！