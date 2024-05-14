【是日通勝】

農曆四月初七

甲辰年 己巳月 戊寅日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：凌晨3時至5時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：建屋、捕捉、取魚

忌：祭祀、出行、嫁娶

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：49、18、07

幸運顏色：紅色、紫色

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座：生活稱心如意，趁機作自我檢討會有得着。

金牛座：愛與不愛要問自己，處理感情問題忌拖拉！

雙子座：運勢墊底但非世界末日，對自己要有信心。

巨蟹座：別妄想有不勞而獲的僥倖，做事要盡全力。

獅子座：整體運勢不算差，不去跟人比較會更開心。

處女座：聽到不利消息，未經證實前，勿輕易相信。

天秤座：心情暢快，有些糾結的問題出現解決曙光！

天蠍座：幸運指數排第一，單身者可打破感情悶局。

人馬座：競爭大，平日僥倖過關的事，可能出問題。

山羊座：財運有點差，落實重要投資決定前要三思。

水瓶座：面對他人的無心之失，寬容以待會有好處。

雙魚座：勿高估個人能力，落實投資決定前要三思。

【生肖運程】

相沖生肖：猴

旺弱指數：（升）豬 桃花旺

（跌）猴 煩惱多

鼠：心情舒暢，渾身正能量，煩惱遠離你。

牛：要相信自己，不應因一時失意而氣餒。

虎：有貴人願意提攜，事業前景愈來愈好。

兔：適合參加社交聚會，易遇到良師益友。

龍：易產生負面情緒，要謹記希望在明天！

蛇：事業有點糟糕，提防小人背後搞破壞。

馬：財運及事業運不錯，投資獲利有把握。

羊：慢工出細貨，做任何事都要保持耐性。

猴：是日沖煞，遇到棘手問題要及早處理。

雞：運勢處於中等水平，做事要腳踏實地。

狗：學習能力強，適宜把握時機充實自己。

豬：桃花旺，單身者容易獲得異性的好感。

【暢所欲玄】（玄學家伍立群）

流年法

在面相學上，論流年運程的方法有多種，如三停法、耳鼻流、九執流年法、混流法……等等。所謂三停法，即從面相上分為額代表三十歲之前的運勢；眉眼至鼻為中停，看三十一至五十歲之間的際遇；由鼻至下巴代表晚年的運程，即五十歲至七十歲也。當然，這只是一個大概將人生分為初年、中年、晚年，看某段五官生得如何而判斷。

所謂耳鼻法，男士以左耳代表一至二十歲，鼻子是二十一至四十歲，右耳為四十一至六十歲，女士則以右耳代表一至二十歲，鼻子為二十一至四十歲，左耳是四十一至六十歲，此中是觀其人之左右耳和鼻子生得優劣如何，以便判斷其人某段運勢之吉凶也。

九執流年法是以左眉代表一歲，鼻子代表兩歲，口為三歲，左耳表示四歲，左眼是為五歲，額為六歲，右眉代表七歲，右眼則為八歲，右耳代表九歲，十歲便由左眉開始，十一歲又由鼻子算起，如此周而復此，順序而行，從眼耳口鼻眉之形態而判斷某年歲吉、某年歲凶。

至於混流法分男左女右而行，先由左右耳開始，再上額而至眉，眉又至眼，眼而至顴鼻，再由鼻而至口及下巴為止。