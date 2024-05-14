娛圈單打︱係咪個底太花　女友認定你渣

在《逆天奇案2》飾演天才科學家獲讚的方力申，自揭至今未獲圈外女友Maple信任，甚至自己講乜，女友都係唔信，直認目前仍未係談婚論嫁的時候。

哎喲，方力申去年初大方認愛小14歲的Maple，外界都送上祝福，畢竟小方已經40幾歲，安定下來正是時候。點知天意弄人，隨着一齣講述南韓邪教的紀錄片上架，Maple赫然被發現係受害人，仲喺片中現身說法，聲淚俱下，我見猶憐。

Maple無疑好勇敢，但事件始終唔係乜嘢馨香事，加上小方父親經營畫廊，家底不俗，大家都關注事發後，二人感情會否受到考驗。幸好小方擺出情比金堅狀，揚言一早知道女友背景，對女友挺身指證邪教教主絕對支持，仲話會爭取到南韓陪女友應訊咁話。

小方究竟有冇陪女友出庭，外界所知不多，皆因呢對拖友非常低調，事件熱度亦隨時間而逐漸減退。不料未幾又傳出女友在港搵工碰釘，因為「知名度」太高而被彈鐘，冇人肯請。小方自責係知名藝人先至連累女友，偏偏又未聽聞佢因此拍心口承諾養起女友，以至娶女友入門喎。好事之徒紛紛食花生，坐等二人分手。

嗱，小方雖然強調同女友感情穩定，但又自爆不獲女友信任，都好矛盾啫，究竟係耍花槍定係起暗湧，只有佢哋至知。話時話，小方個底都幾花，自Stephy之後，緋聞女友多如恒河沙數，包括陳瀅、馮盈盈、陳曉華等，因而被網民認定係食家！就算同Stephy一齊嗰10年，期間都傳過佢轉冧阿嬌。往績咁彪炳，又難怪女友唔信你喎。