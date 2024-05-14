楊丞琳走音自罰重唱億萬次　鄧紫棋認有睇《歌手》

台灣女星楊丞琳最近參加內地綜藝節目《歌手2024》，但第一場比賽以代表作《帶我走》應戰就出師不利，飆高音失手之餘，唱到歌詞「脈搏」還走音，掀起網民爭議。有網民翻舊帳指她曾稱音域與歌后張惠妹接近，令大家即再踩多腳狠批她實力不濟，更有人抵死留言問她脈搏還好嗎？

不過楊丞琳似乎也意識到自己今次表現失準，自嘲說：「脈搏不好，心跳快到可以送醫。」並於社交網發文稱要在家罰唱《帶我走》億萬次，又向歌迷承諾之後會更加努力，「被緊張打敗了，而且沒有重來的機會。只能用每一場演唱會來彌補自己的失誤和你們的期望。」之後又為自己打氣，希望下場比賽能克服緊張，發揮自己的真實水準。

至於《歌手2024》首集播出後多位歌手表現失準，讓不少人都呼喚實力唱將鄧紫棋（G.E.M.）去救場，而正忙於巡唱的鄧紫棋日前於社交網開直播跟粉絲互動，誰知竟有逾123萬網民湧入直播間，留言洗版叫她參賽。見到此場面，鄧紫棋一邊食麵一邊笑說：「你們讓我上一個某個節目嘛，哈哈哈哈。哎呀，我說實話，昨天演唱會下來，我也看了一些視頻，其實也真的挺好看，我當然知道發生了甚麼，但是我在開演唱會呀～各位觀眾啊。」