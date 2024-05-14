容祖兒公司超旺丁　小鮮肉師弟新登場

樂壇天后容祖兒所屬的英皇公司超旺丁，繼洪助昇、黎展峯、黃明德等新進男歌手陸續推出新歌後，近日00後新人曾傲棐（Arvin）正式登場，於13號推出sweet到爆的R&B小情歌出道作《FM520》，歌曲關於「五種愛的語言」，包括甜言蜜語、全程望着對方的精心時刻、真心禮物、服務行動及令人心跳的身體接觸，典型水瓶座的他自言是個很需要跟別人傾偈的人：「歌名嘅『FM』就係stands for『frequency modulation』，希望喺愛情入面可以搵到一個同頻道嘅人，唔使講好多嘢已經勝過千言萬語。」

他求知欲強又怕悶，討厭背書、卻喜歡涉獵世界上所有冷知識，上至為何蛋黃醬一定要用雞蛋、下至IMAX的規格，他都可以打開自己的「雪櫃冷知識」分享不停。當他收到歌詞時，有種莫明的親切感，因充滿「吹水佬」的特色：「呢首係好sweet嘅歌，但係有啲位例如歌詞『然後扮演小魔星』，又或者喺演繹嘅時候，都會比較偏向用自己一啲百厭啲嘅唱法去表達，希望大家可以了解多啲我有時候係個冇厘正經嘅人。就算追女仔，我都唔會一本正經，反而講好多廢話。」

MV中，Arvin飾演來自外星人，在他乘坐的太空船內，不斷調校通訊裝置頻想跟他人聯絡，為和能跟他通到話的地球女子展開未知的太空之旅，正如愛情一樣，在未知的可能下尋覓對的另一半。首次拍攝MV，面對多部攝錄機的他坦言十分緊張：「一路以嚟就算唱歌都好，都係自己匿埋喺屋企衣櫃度錄歌，第一次有啲緊張，好驚阻住人收工。」除了面對鏡頭，拖女仔手亦令他大為緊張：「好耐冇同人拖過手啦，呢個MV雖然唔算多親密接觸，但係第一個MV就有女仔、又要拖手，係有啲緊張。」