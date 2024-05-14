歐陽娜娜伯克利畢業原來冇學位　讀足6年自認唔羞恥

台灣女星歐陽娜娜2018年考入美國伯克利音樂學院，途中因疫情關係中斷學業，直到去年8月先回歸校園，近日終於正式畢業，佢都第一時間分享畢業典禮照片同着上學士服美照。正當大家都讚佢又叻又靚之時，有網友發現佢原來讀咗成6年書，只係拎到文憑（diploma），質疑佢「才女人設翻車」，令佢要親自拍影片解釋。

歐陽娜娜坦言拿文憑同學位差在有冇選修文化課，佢認為時間好寶貴，有自己對學業、生活和事業嘅規劃，因此只拎文憑「是我自己的選擇」。對於外界猜測佢係因為成績唔好、上課時長唔夠或論文唔及格先只有文憑，佢澄清都唔係事實。

對於有網友指佢讀6年只拎文憑，歐陽娜娜認為返學本來就係需要用心花時間，雖然佢喺伯克利6年，但中間離開咗3年，不過休學嗰3年中，佢做咗好多有意義嘅事，譬如發行專輯、辦展覽等：那只是我的選擇，所以我可能晚一些時間畢業，我並不感到羞恥。」佢覺得每個人嘅人生自己選擇，想走花路或山路取決自己，對佢而言，走喺自己呢條路上不愧對自己、不傷害別人就冇嘢錯。佢又好很感謝有機會選擇自己嘅道路，並得到學校同老師支持，未來佢希望同學校繼續合作，幫助一啲需要幫助及國際學生。