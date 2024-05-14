美韓意薄餅店美食　最開心Share

剛出爐的意大利薄餅，趁熱食芝士有拉絲，配汽水或啤酒最正，可以說是聚會、開Party或消夜之選。近日不單有新意大利薄餅店開業，還有可夠愛韓風聯乘新品和紐約意式風情，薄餅以外亦有不少美食選擇，最啱和朋友開心Share。

創意十足

雖然話意大利人對薄餅配料好執着，但世界各地經常有創意配搭。尖沙咀新開的意式薄餅吧，以那不勒斯維蘇威火山作靈感命名，店內主打9吋那不勒斯手工薄餅，特別引入傳統窰烤爐烤焗，風味十足。除有傳統的Margherita等配搭，也有以品牌命名創意系列。「I'll Be Bok」薄餅有白菜忌廉、Mozzarella芝士、脆皮豬肉碎、醋及薑，「Kai Lan and Sausage」將芥蘭和香腸加入Salsiccia e friarielli薄餅中，猶如意式臘味炒芥蘭。此外，店子亦有吞拿魚他他、意式肉丸、布拉塔芝士等小菜，配一系列酒精和非酒精飲品，同樣暢快，最後來一口提拉米蘇、香蕉朱古力醬薄餅或菠蘿薄片配椰子雪葩，甜蜜作結。

可愛韓風

韓國有很多吸引美食和精品，韓國人氣薄餅專門店和卡通品牌合作，於即日至7月25日推出黃色主題的特別餐牌，杧果芝士薄餅世界內有2款芝士、通粉、番薯慕絲、酸忌廉和杧果醬等，酸甜杧果醬配鹹香芝士，出奇地夾。香杧鮮蝦炸雞派對是韓式炸雞加炸蝦，再配杧果醬，酸甜開胃，另外還有黃金烤肉芝士意粉樂園和鮮蝦忌廉意大利飯小花園。期間店內亦會有不同的布置，最啱打卡。客人惠顧主題餐牌內菜式，可換貼紙1張，又或用推廣價換領指定物品，數量有限，售完即止。

方便外賣

有時懶得煮，幾個人買個Pizza返屋企歎最方便。中環新開紐約風手造意大利薄餅外賣店，選用2種意大利麵粉混合再發酵48小時，餅底輕盈吸引，供應的6款口味傳統和創意兼而有之，Garlic Gang選用香辣番茄汁、水牛芝士、黑蒜和雙重美式意大利肉腸拼配，Kowloon Kid將中式臘腸配煙肉、水牛芝士和紅洋葱，滲出港式風味。經典選擇有Cheese、Pepperoni和Mushroom，客人可選單片或原個購買，獨食或分享一樣得。小店還供應4款口味的熱狗和用北海道牛奶製作的軟雪糕，可按喜好作不同配搭。

限定平安包

每年長洲的太平清醮，必定吸引不少遊客，大家都會爭相選購平安包討個吉利。連鎖薄餅店於即日至5月15日推出限量的平安包，店子以招牌鬆厚批麵糰配紅豆和拉絲芝士做餡，美味又象徵平安幸福。同時間，品牌會安排長洲號接送已登記的會員到逹目的地，參加太平清醮，邊享用平安包邊坐船，更有投入感。