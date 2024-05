去年憑韓國人氣選秀節目《BOYS PLANET》出道的限定男團ZEROBASEONE(ZB1),昨日(13日)推出第3張迷你專輯《You had me at HELLO》,首日便大賣逾100萬張專輯,是首個出道後連續3張專輯破百萬銷量的韓國組合,專輯亦登上新加坡、台灣、印尼、香港、馬來西亞及泰國等22個地區的專輯榜冠軍。

組合昨午在首爾舉行發布會跟記者見面,晚上則舉行出道後首個招待粉絲入場的回歸騷,成員金奎彬在回歸騷進行25分鐘後因身體抱恙而提早離場,隊長成韓彬其後指金奎彬在準備演出時突感腸胃不適,本來希望如常參與演出,但因為太不舒服而要返回後台服藥和休息,金奎彬昨晚透過官方聊天程式指在食早餐後感到不適,為令粉絲失望致歉,承諾今後會好好照顧身體及努力演出報答粉絲。