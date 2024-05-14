李亞鵬被爆拖欠前員工薪金　急跪低道歉：下班前一定解決

大陸男星李亞鵬近年因同投資公司發生糾紛欠下巨債，被法院強制執行4,000萬人民幣（下同，約4,300萬港元）。然而近日再有人發文控訴李亞鵬拖欠員工10個月薪水，連員工社會保險都冇交！該網友發文表示，自己早於2000年擔任雜誌主編時認識李亞鵬，兩人成為朋友；2018年李亞鵬邀請佢加入網路公司，協助規劃短視頻平台直播，於是佢開始幫李亞鵬搵朋友免費拍攝、剪片等，但當直播帶貨開始賺錢後，李亞鵬竟將朋友嘅團隊換走，甚至開始積欠薪水，亦冇交員工社會保險。

網友晒出對話紀錄，強調自己不僅幫忙墊錢，仲替李亞鵬借錢「幾百萬的那種」，又指控李亞鵬只要提到錢就「選擇性失明」唔回應，當網友想替員工討回薪水，李亞鵬就此神隱，再冇覆過自己任何訊息及電話，自己生計陷入困境，先決定公開事情。

事件於網上愈鬧愈大，李亞鵬今日（14日）即急急拍片就被爆欠薪一事道歉，李亞鵬回應直認指自己確實仍欠對方6萬（約6.6萬港元）：「到今天為止，確實還差你6萬元左右的補償，這個是我了解的。今天下班前，一定已解決這個問題。第二點，我要正式的向你表示歉意，正式道歉，我知道你離開公司以後也在自己創業，在做自媒體，也藉此機會向百餘位這一兩年離開公司的同事表示歉意，也感謝你們給我的包容與理解。」並表示呢一年多，佢基本上補償金已經發放咗逾90%，「勝利」在望，佢會繼續努力。