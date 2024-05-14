台北夜繽紛．大稻埕碼頭與迪化街　食玩HEA任君選擇

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【特約報道】大稻埕碼頭位於台北市大同區的淡水河畔，近年設立了貨櫃市集，成為熱門打卡點。遊客可選乘公車，或者搭乘捷運至「北門站」、「大橋頭站」或「雙連站」，步行約15分鐘便可到達。大稻埕碼頭亦是台北市內少數可以在河岸觀賞夕陽的景點，黃昏時分，天空及淡水河被染成金黃色，於該碼頭漫步，日落西山的醉人景致，盡收眼底。

特色貨櫃攤位 節日限定市集

入夜後，碼頭又呈現另一番風情。多個由貨櫃改裝而成的攤位，提供各地美食，美、意、日、韓、台式料理，一應俱全，並有售賣各式各樣的酒精飲品，搭配燈光裝飾，甚具異國風情。貨櫃屋頂和河畔沿岸均設有桌椅，邊品嘗美食、美酒，邊欣賞迷人夜景，實在是一大享受。無論是情侶浪漫約會，抑或三五知己把酒言歡，都適合不過。

此外，碼頭沿岸設有完善的單車徑，遊客可以悠閒騎單車享受河畔之旅。另一個選擇是搭船遊淡水河，從不同角度觀賞美麗的河岸風光。

值得一提的是，碼頭會不定期推出文創市集，喜歡小店的文青旅客不妨留意碼頭的最新消息。另外，每年夏天，大稻埕碼頭都會舉行煙火表演，吸引大批旅客和民眾前往觀看。今年更升級為「大稻埕夏日節」，7至8月期間將舉辦了8場煙火秀，展現繽紛璀璨的台北夏日。

走進懷舊老街

如果計劃到大稻埕碼頭，當然不可錯過附近另一特色景點迪化街，兩者步行距離僅約5分鐘。小編建議下午可先到迪化街閒逛，傍晚再前往大稻埕碼頭賞夕陽和享用晚餐。

迪化街除了是知名的年貨大街，亦是台北市現存最完整，且充滿懷舊氣息的老街，走進迪化街就彷彿走進歷史長廊，這裏保留了很多紅磚洋樓、閩南式矮房，和華麗的巴洛克風格建築，古色古香，非常適合打卡和拍網美照。迪化街昔日是南北貨、 中藥和布匹批發商集中地，至今仍是這三大行業中最大的批發零售市場。

除了懷舊一面，迪化街近年經過重新規劃和活化，有愈來愈多特色餐廳、咖啡店和文創小店進駐，為老街注入新動力，新舊文化共冶一爐，呈現出獨特面貌。該街道無論是傳統古早美食，抑或新派創意料理，都可輕易品嘗到，亦可買到各式各樣的手信、文創商品和南北貨，絕對不會讓你空手而回。

「脫單」必到月老廟

此外，被評為三級古蹟的台北霞海城隍廟亦坐落於在迪化街之上，雖然廟的規模不大，但由於被公認為相當靈驗的月老廟，吸引了大批善信和遊客前來參拜。如果想「脫單」的朋友，不妨來向月老祈求好姻緣。

地址：大同區淡水河畔

交通：搭乘捷運至「北門站」、「大橋頭站」或「雙連站」，步行約15分鐘便可到達

撰文：Angela Kong

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