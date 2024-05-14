胡楓即將開騷　張繼聰孖鄧麗欣大唱《Monica》

藝人胡楓（修哥）將在本月18日於澳門舉行一場《無限楓騷演唱會2024》，今日（14日）聯同擔任表演嘉賓的羅蘭、張繼聰及蘇永康（阿公）為演唱會綵排。修哥透露今次演出嘉賓有20多位，當中包括契仔張家輝及契女斑斑等，全由大會邀請，只有好友羅蘭是由他親自邀請，獲一班後輩及好友支持感到高興，但坦言麻煩到大家感到不好意思。問到只演一場可有欠飛債？他笑謂：「賣飛嘅事我從來都唔理，我只會顧住個騷，有人搵我買飛我會叫佢哋自己搵主辦方，買咗分飛又好煩。」談到羅蘭擔任表演嘉賓是否由他陪舞，修哥搞笑謂：「你哋做導演？」身旁好友羅蘭即表示自己唱功麻麻，希望能得修哥伴舞：「佢係舞王，同佢識咗幾十年，見證佢同太太拍拖到結婚。

阿公表示獲修哥點名唱《前程錦繡》，張繼聰則表示會唱3首，包括跟王菀之及鄧麗欣合唱《Monica》、與修哥合唱《千個太陽》及與羅蘭合唱《漫步人生路》，直言以開心為主。阿公大讚修哥對工作及生命的熱誠值得學習：「修哥綵排時都係好認真去唱，我媽咪88歲都無修哥咁精神。」阿聰表認同，指自己都有學修哥的養生之道：「10年前同佢拍戲，見佢喺片場係一直行唔會坐，呢個就係佢健康養生方法，10年後今日，我自己都衰老咗，但修哥仍然好堅壯。」阿公即透露前輩林子祥都是以此方養生。

阿聰表示近日已開始操肌，為即將開拍的動作戲操練，因此暫時停止「養生」。剛在馬來西亞完騷回港的阿公，指在個半月前再次感染Covid ：「睇中醫吃咗10及日藥，聲底先回復9成，趕得切開騷。」談到近年多種病毒傳播嚴重，他坦言作為表演者有責任保護身體，自己仍會保持戴口罩，又指有小朋友更加要小心：「小朋友返學太容易交叉感染，我個仔之前返學每星期都發燒，後來幫佢早晚洗鼻，由舊年10月到依家都冇再發燒。」他指阿聰女兒跟自己囝囝年紀相若，叫對方可參考一下，笑言現在跟對方不時交流湊仔經。