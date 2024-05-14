東冲有料到：水能覆舟亦能載舟

不時有人埋怨，部分景點旅客太多，甚至有人覺得會因此影響當地人生活。但實際情況是否如他們所想般惡劣呢？其實要視乎情況而定。

眾所周知，泰國曼谷有一間以巨型金佛馳名的水門寺，吸引不少遊客前往打卡，網上更流傳了不少該寺的照片，但部分「靚得過分」的相片一看便知是以電腦合成炮製出來的，實際上並不可能拍出如此構圖。我自己亦嘗試從多個角度去拍攝金佛，但始終拍不出心中想要的效果。

不過，最近於社交媒體中流傳了一張從Cafe店拍下的金佛照片，角度絕對驚艷！而該店的位置最近亦曝光，原來設於金佛對面河的一間荒廢了的造船廠，令該處一下子成了網紅景點。

話說有不少遊客渴望從該角度拍下金佛美照，於是作出地氈式搜索，終於皇天不負有心人，推斷出造船廠乃絕佳拍攝位置。遊客們最後更得到廠方批准入內拍照，事件亦因此在網絡上一傳十、十傳百，令造船廠成為了景點，每日都有大量遊客到訪。造船廠老闆的女兒看到如此盛況忽然靈機一觸，索性在此開設咖啡店，每位收入場費THB20（約HK$4，可抵銷店內消費），當堂吸引大班訪客前來打卡。

當大班旅客前來之際，對當地居民是否有影響呢？答案是有影響，但卻是好的影響。話說從大馬路前往造船廠，步程約需15分鐘，旅客的到來令當地的電單車司機多了不少生意。與此同時，沿路也多了一些賣水及小食的攤檔，無形中也帶旺了該區的經濟。而造船廠老闆女兒亦感謝旅客的落力宣傳，讓他們走紅及多了生意，可見遊客其實是相當重要的。

不少朋友說Chatuchak Weekend Market如果沒有遊客便最好不過，讓他們可以舒適地遊逛。其實說這些話的人幾乎一年才到泰國一趟，但想一想當地的攤檔老闆靠你一個來維生，那就不用活了！所以凡事總有兩面的。

胡慧冲