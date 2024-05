藝人陳法拉即將加盟電影《The Ballad of a Small Player》演出,男主角則是金球獎影帝哥連法奴(Colin Farrell),電影更有奧斯卡金像獎最佳女配角泰迪史雲頓 (Tilda Swinton) 特別演出,三人於電影中互相切磋演技。

此乃陳法拉演出完電影《尚氣與十環幫傳奇》(Shang-chi and the Legend of the Ten Rings) 及《哥斯拉X金剛:新帝國》(Godzilla x Kong: The New Empire) 之後,又一部衝擊荷里活之作。此片改編自同名暢銷小說,故事講述一名賭徒飽歷滄桑和面對債務困擾,於是決定在澳門生活,卻遇到一位有機會拯救到他的人。電影預計暑假正式開拍,並會於亞洲取景。