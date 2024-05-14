準備同港迷玩水！泫雅權恩妃將參加《WATER BOMB》香港站

韓國潑水音樂節《WATER BOMB》將於6月1及2日移師香港西九文化區竹翠公園舉行，陣容未公布門票已被秒殺，日前大會透過社交網絡宣布演出名單，男歌手朴宰范（Jay Park）、Rain、性感女歌手泫雅、Jessi及權恩妃亦參與其中與Fans大打水戰！

其中Rain透過大會表示，希望在活動中感受Fans的熱情，揚言要尖叫聲炸爆西九舞台：「應該是我第一次跟香港Fans玩水，這次表演很特別，希望大家跟我都濕透才離開舞台。其實香港歌迷一向都很熱情，一直期待跟他們互動，我已準備好私伙水槍，不知道能不能帶入境呢？」Rain仲話準備好勁歌熱舞，希望每位入場歌迷都陪自己跳舞狂歡。

除了Rain之外，全能唱作人朴宰范、「王牌製作人」GRAY、女團tripleS成員YooYeon、DaHyun、Nien、SoHyun、、「WATERBOMB女神」權恩妃、女團STAYC、Hip Hop女王Jessi、韓國天后泫雅、pH-1（朴俊元）、Loco、男團GOT7成員等等參與音樂節，泫雅表示已經做好準備，毫不擔心全身濕透：「因為《WATERBOMB》在韓國舉辦多年，我們都知道要濕身，大家才會滿意，所以大家盡情玩水！而西九我都表演過一次，知道戶外氣氛非常熱鬧，所以Fans們幫幫忙解暑更舒服！」

至於「WATERBOMB女神」權恩妃第一次參加香港音樂節，她就指未知台下反應如何，揚言唔夠熱度會用水槍幫手：「如果誰不夠投入，我一定會用水槍『叫醒』他，大家要有濕身準備！嚟到現場大家放低手機，盡情投入音樂節。」