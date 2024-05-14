激薄智能錶　動畫教你做運動？

夏天臨近，沒有長衫遮蔽肥肉，無得再偷懶唔做運動。最近不少廠商乘勢推出智能運動手錶，Huawei WATCH FIT 3是其中之一，配備1.82吋AMOLED方形全面屏，亮度高達1,500nits，比不少手機更高，陽光下閱讀仍保持清晰。機身僅重26g、厚9.9mm，屬同系中最輕最薄，最難得是依然搭載400mAh電池，足夠連續10天使用。

此錶支援100多種運動模式，其中跑步、騎行、游泳等8種運動配有動畫健身指導，加上660個鍛煉課程，恍如腕上健身教練。針對減肥需要特設卡路里追蹤功能，助掌握飲食熱量攝入、運動熱量消耗、靜態熱量消耗等資料；當未達到每日脂肪消耗目標時，更會根據用戶習慣和天氣條件建議運動類型和時長。其他功能還包括睡眠偵測、心律失常分析、生理周期管理、50米防水及GPS定位等。

同場加映：

同期定位相若的智能手錶有Xiaomi Watch S3，搭載1.43吋吋圓形AMOLED屏幕和鋁合金框架，並可按喜好更換錶圈和錶帶。提供超過150種運動模式，當中包括10個跑步課程，配合雙頻GNSS五重衞星定位能精準地記錄跑步路線。它提供心率、壓力、血氧飽和度等監測功能，戴上7天後更根據睡眠習慣生成代表的「睡眠動物」。擁有15天續航力，充5分鐘即可用2天。