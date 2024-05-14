佘詩曼坐跑車霸氣襲紅地氈　林峯化身暖男親自開車門

視后佘詩曼及林峯主演的劇集《家族榮耀之繼承者》昨晚於無綫首播，首集劇情即進入戲肉，據知第2集劇情更加緊湊，阿佘更會捲入刑事詐騙風波。昨晚甫出場的阿佘引爆網民熱論，網民指她劇中角色是「Man姐＋劉三好」混合體，並盛讚阿佘每套劇都能演出不一樣的感覺。網民留言：「今次角色柔中帶剛，同Man姐有明顯分別」。阿佘首集亦不負眾望，以多元演技及豐富表情變化俘虜觀眾，尤其迎戰羅子溢時的神態自若、及戰勝後的嬌俏佻皮，都散發着致命魅力，難怪網民笑言：「有阿佘我就想一直追下去。」除了自身吸引力，阿佘與林峯及許紹雄這個「使徒行者」組合亦是焦點之一，有網民笑言恍如在收看《使徒行者4》，還有不少網民瘋狂搜尋阿佘與林峯昔日合作的經典畫面，為二人是次相隔9年再演CP做最強熱身。

此外，阿佘、林峯及許紹雄等昨日出席內地舉行的記者會，期間他們順應民意重現了《使徒》的經典槍指畫面，引爆集體回憶，林峯在記招紅地氈上更為坐跑車前來的阿佘開車門及扶着她走紅地氈，盡顯暖男一面，難怪阿佘曾在訪問中大讚林峯是「絕對完美」的好男人。之後心情勁靚的林峯於活動上玩遊戲時亦擺出不同POSE，生鬼又搞笑。

劇中擁有「超強凍齡」的許紹雄及演技一致獲讚的羅嘉良都成為熱話，許紹雄雖已年屆 75 歲，但不少網民對他30年如一樣的外貌極為驚嘆，並指他與比自己年長僅2歲的劉江演父子零違和。至於飾演守義的羅嘉良，則憑穩固演技同樣搶盡焦點，網民大讚演技穩固的他，成功洗走「撈家」固有形象，成功展現3屆視帝超強實力。