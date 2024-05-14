關楚耀本月底還太太一個婚禮　努力操肌準備開Turbo造人

藝人關楚耀結婚半年，但仍未舉行婚禮，他宣布5月底還太太一個完美婚禮，並揚言會滿足對方心願努力操肌，他稱婚禮後會積極造人，最希望湊成一個好字。

關楚耀（Kelvin）去年11月跟拍拖6年的圈外女友Joann拉埋天窗，不過，當時兩人只進行了簡單的簽字儀式，未有行禮，近日Kelvin宣布將於本月底在東南亞補辦婚禮。他表示婚禮交由太太話事，自己負責畀錢：「我冇特別要求，最重要係太太開心，我係好冇儀式感，亦唔係太浪漫嘅人，求婚已經絞盡腦汁，畀咗個驚喜太太，老婆都讚OK、有進步。（婚禮有咩驚喜？）會講愛的宣言同唱情歌，我估我到時會喊。」問到契爺譚詠麟會否出席？他說：「問咗佢唔得閒，之前簽字，佢已經送咗利是同龍鳳鈪。（佢有冇過兩招生仔秘技畀你？）未過。（想唔想？）緊係想啦！」

Kelvin感恩遇到太太，陪他捱過事業高低潮，而前年意外受傷更成結婚契機：「2022年開拍《一舞傾城》前個幾月，我踩單車發生意外，左邊鎖骨彈起咗，要做手術，喺左邊腳抽一條筋放入左邊鎖骨，手術後由起居飲食到沖涼都係女友照顧，感覺佢已經唔止係女友，而係老婆咁，當時真係好感動。」他大讚老婆聰明、能幹又孝順，給她99分。

講到婚前婚後的分別，Kelvin自言現時心態上多了份責任，整個人更穩重，外貌上則是多了個幸福小肚腩：「因為有人認頭就比較頹。（會唔會為婚禮操肌？）要，太太每日都同我講，你真係要做運動，我話我以前都有腹肌，依家唔使啦，佢話冇享用過，不過佢都鍾意我有個肚腩，有安全感。」他指操肌要有很大決心及動力，而其動力來自生兒育女：「我計劃婚禮後造人生小朋友，我阿妹早前生咗個仔，佢真係好得意，感覺有個小朋友整個家庭圓滿好多。」他稱最理想生一子一女，但認為一切隨緣。

場地：1881「The Library」

服裝：Bettie Bespoke