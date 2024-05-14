陳健安扮妖怪　點知行路似喪屍

唱作歌手陳健安為其新歌《戀愛腦之死》拍攝MV，MV中安仔為爭奪心愛女孩，不惜化成妖怪，上演激烈的打鬥戲，神魔大戰。團隊特意安排特技化裝師以及武術指導，替安仔精心炮製妖怪造型。MV中的女主角許月湘與安仔繼《惡夢經》後再度合作。湘湘說：「相對上次MV，今次同安仔有好多對手戲，仲為咗我嘅角色瞓身演出。」安仔隨即向鏡頭展示沾滿污泥的手臂說：「呢啲唔係妝嚟㗎，真係泥，係我趴落地整到咁，喺MV入面我好鍾意佢，我係為咗佢化成妖怪，至於結局係點？就要睇MV啦！」另外他們拍攝深情對望和擁抱時，最初不停爆笑，結果導演「下令」他們深呼吸，冷靜下來才完成拍攝。

安仔於MV中的妖怪造型非常吸睛，身上的鱗片以至每道傷痕均由特技化裝師精心打造，額頭上的角更加要倒模度身訂造。他說：「隻角係3D打印出嚟，個底要有個座，事先要去倒模攞額頭嘅弧度，先會整得貼服同靚。」安仔還需佩戴17mm超大直俓的隱形眼鏡，他坦言是一大挑戰。他說：「呢個比平時『大眼仔』大好多，原本仲有一對更大，完全睇唔到眼白。依家呢對已經好難戴，戴咗十幾分鐘，流晒眼淚，唔慣同好驚，結果都戴到，效果仲幾好，可以減齡。」

對安仔來說，另一項挑戰就是首次在鏡頭前打交。拍攝前，他特意跟武術指導學習對打動作以及妖怪的肢體形態。安仔憶起練習過程時笑說：「我開頭諗住試吓妖怪咁行，點知出到嚟似喪屍多啲，多謝武指教咗我啲動作之後真係型好多。」

其中一位武術指導更親身上陣，飾演MV中的重要角色「大天使」。拍攝當日天氣炎熱，「大天使」要全程蒙面演出兼拍攝打戲，安仔大讚對方非常專業。他說：「今日30幾度，佢要包晒全身，真係好熱、好辛苦。」二人於對打期間發生小意外，安仔不慎被對方手上的珠鏈打到左眼，幸好並無大礙，順利完成拍攝。為慰勞一眾台前幕後，安仔更萬歲請食糖水，全場拍手歡呼。