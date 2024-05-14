Aka化身室內畫師　為李靄璣美化新居

前組合Super Girls成員趙慧珊（Aka）今晚（14號）舉行慈善畫展，展出共10幅畫作，同行的林奕匡太太李靄璣（Rikko）以Aka藝術總監身份陪同出席。Rikko表示今次是和Aka合作的第三個畫展，現時已佗B6個月，剛懷孕時她便鍾情畫展中其中一幅靈鳥抱珍珠，當中包含BB的作品，她說：「本來我想使橫手賣咗呢幅畫，但今次做善事唔可以咁，所以會叫佢用呢個概念同元素再畫多幅畀我，當然會封番大利是畀佢，藝術係有價值。」

Aka指今次藝術畫展以女性和愛為主題，沒想到正好切合Rikko懷孕現況。Rikko自爆已要求Aka為其新居畫畫，除負責美化BB房外，亦預留客廳一角落任由她自由發揮，化身室內畫師的Aka自言不會覺得有壓力，因為本身喜愛畫畫，而今次畫展籌款目標為50萬。

另外，同場舉行畫展的還有謝玲玲，她展出共9幅油畫，獲仔女林恬兒、林孝能及林心兒到場支持。她表示畫油畫可以表達內心感情，想法及創作，利用顏色及形狀反映心情：「油畫顏色多姿多采，我學咗油畫10幾年，以前跟國畫大師學畫國畫，之後覺得學油畫可以更加表達到我鍾意嘅顏色。我喜歡畫大自然同花草。」又指畫展中最喜歡一幅名為「繁花似錦」的作品。而到場嘉賓還有貝安琪一家三口及武打女星司徒鈺芸（JuJu）。