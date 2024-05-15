【是日通勝】

農曆四月初八

甲辰年 己巳月 己卯日

吉時：上午5時至7時、中午11時至1時、下午1時至3時

凶時：下午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、開市

忌：栽種、動土、開渠

幸運方向：坐東北向西南

幸運數字：22、40、29

幸運顏色：淺黃色

【星座運程】

今日幸運星：處女座

白羊座：待人接物若做到問心無愧，運勢差極有限。

金牛座：施比受更有福，宜趁順境幫助有需要的人。

雙子座：財運好到極，勿只顧享樂，記得多做好事。

巨蟹座：不夠主動是大忌，易令感情問題日趨惡化。

獅子座：改善財政不能單靠節流，開源方面要努力。

處女座：人逢喜事精神爽，讓自己做些感興趣的事。

天秤座：事業出現阻力，改善人際關係是當務之急。

天蠍座：易因小事觸怒另一半，快解釋清楚免誤會。

人馬座：事業上取得好成績，謹記回饋幫過你的人。

山羊座：與其抱怨別人不給力，倒不如先做好本分。

水瓶座：財運上升，有閒錢應多做好事，利人利己。

雙魚座：人氣欠佳，親和力不足，與人合作易碰釘。

【生肖運程】

相沖生肖：雞

旺弱指數：（升）猴 財運升

（跌）雞 煩惱多

鼠：意見分歧影響工作，溝通前必先冷靜。

牛：凡事向好的方面想，退一步海闊天空。

虎：事業發展機遇陸續有來，可大展拳腳。

兔：運勢轉好，有機會解決一些棘手問題。

龍：精神狀態不錯，做起事來也得心應手。

蛇：跟風投資易中伏，評估好風險再進行。

馬：做事粗心大意，今天不宜做重要決定。

羊：一分耕耘一分收穫，充實自己有着數。

猴：財運上升，易從投資市場獲意外收益。

雞：是日沖煞，職場多變動，忌粗心大意。

狗：心情陷入低谷，對很多事情都沒興趣。

豬：熬夜冇好處，是時候調整好作息習慣。

【暢所欲玄】（堪輿學家麥玲玲師傅）

置業風水宜忌

樓市「撤辣」後，市場氣氛和反應正面。有意購置房子，應留意以下的風水要點，才可避免入住後無法改變的大規模改動。

‧過舊社區地運差

有些朋友喜歡新發展的區域，這些地區通常經過大型動土工程後才建立新社區，在玄學上，一般要一年或以上才可以散去動土煞氣，如果煞氣未散遷入，個人運勢也較為不穩。相反，有些朋友喜歡生活配套完善的舊發展地區，雖然沒有大型的動土煞氣，但也要注意房子的歷史及地運，過於殘破的房子即使翻新裝潢，也難以改變已退的氣運，影響居住者的運勢。

‧注意窗外煞氣

無論高、低樓層的房子，最重要注意窗外景觀是否帶來煞氣。高樓層要留意窗外是否對着建築物的尖角、高空電纜、電塔等，甚至其他大樓的金屬或反光建材，反射進屋帶來光煞，容易令家宅不穩。選擇低樓層則應注意窗外是否看到建築工地或路燈、電線桿等的煞氣，無論哪一種不利景觀，如果遇上流年的病星飛臨，會加強煞氣影響健康運。

‧觀察室內格局

購買房子時要注意房型，工整及方形無缺角為最佳選擇，有助氣流平穩流轉，健康運及財運也會平穩發展；相反，不規則的住所圖則會令運勢反覆不定。留意房子內有沒有過多的橫樑，特別是梳化及睡床上方，如長期坐臥於橫樑之下，對健康有較大衝擊。