獲封顏值擔當！謝霆鋒Chok爆晒胸肌　英國睇騷 「王菲」閃現

影帝謝霆鋒日前現身英國時裝騷，不經意晒強勁胸肌，加上Chok爆甫士，簡直帥爆全場。而他在街頭踩單車亦被網民捕獲，他發現後即加快速度離開，被指舉動可愛。

沐浴愛河的謝霆鋒近日撇甩女友王菲現身英國出席時裝騷，他更獲安排坐於第一排睇騷，顯盡地位！穿上灰色Zip Up外套的霆鋒，配上All Back頭及墨鏡，不經意露出健碩胸肌，期間更擺出不同甫士拍照，雙手插袋Chok爆全場，有眼利網友指他的肌肉變得更強壯，還私心想看他投入健身時的樣子，也有人大讚他是「80後的顏值擔當」、「360度無死角的帥」、「拉鏈拉那麼高幹嗎？很想親手幫他把拉鏈拉下。」有粉絲亦有趁霆鋒於戶外拍照時，大聲呼叫「王菲」名字，大抵雙方有一段距離，故霆鋒似乎未有聽到，不過已引來一眾網民熱議。

出席時裝騷後，霆鋒偷得浮生半日閒，孭住背囊於倫敦街頭踩單車，沒料一樣被網友捕獲，更把片段上載社交網，笑指當時霆鋒發現被拍後，回頭一看與她對視，之後便加快速度離開，被指舉動可愛兼少年感滿滿，同時亦有粉絲於一日內與霆鋒巧遇兩次，認真有緣。

由3樓碌落地勁痛

此外，霆鋒一向是圈中出名「拚命三郎」，早前為英皇電影《海關戰線》擔任演員兼動作導演就更加搏命，日前該片釋出動作場面的視頻，片中他挑戰了很多高難度動作，搏命程度令人咋舌！其中一場戲，他由3層樓高的地方逐層碌落地下，每碌落一層跌在鐵皮箱時發出的「嘭嘭聲」，真的聽到都覺得痛，當撻到落地時，他更一度痛到難以起身，實牙實齒全程冇墊「人肉撻」，相當犀利！

另一場火燒場口，霆鋒亦是親身上陣，心口的火一度拍極都不熄，相當危險，幸最終將整件外套脫掉，否則定必燒傷！不少網民睇完都紛紛留言，有些更指霆鋒拍戲的搏命程度屬「黐線級」！