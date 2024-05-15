娛圈單打︱為賦新詞強說愁　偏偏不提大奸狗

嗱，港產片《九龍城寨之圍城》大收旺場，成為今年最高票房電影，仲有望衝破《毒舌大狀》的一億紀錄添！既然電影廣受歡迎，自然多人談論，尤以黃絲零舍多「高見」，硬係要上綱上線，話電影好多政治隱喻喎。

例如有前毒果打手，認為片中風箏永遠有條線扯住，古天樂飾演的龍捲風話，「破風箏飄來飄去，不知甚麼時候才能落地」，然後鏡頭一轉，就係中英協議香港回歸的新聞，暗喻香港做甚麼都不由自主。又如林峯飾演的偷渡客陳洛軍，打生打死為張身份證，最後竟然不費吹灰之力，只要話自己喺香港出世，就可以直接換取身份證，暗諷香港人受騙太久，連基本權利都忘記。

嘩，睇套戲啫，竟然可以睇到咁多政治隱喻，會唔會牽強咗啲？不禁令人諗起蘇東坡「佛與牛糞」的故事！即係你心中裝住甚麼，眼裏就睇到甚麼！有人睇到一尊佛，有人就睇到一篤屎！所以話啫，黃人多百怪，內心多忿恨，就連睇套娛樂片都要自嗨一番！偏偏當中有一點好明顯，佢哋就當睇唔到喎！

黃絲邊一點睇到當睇唔到呀？喂，戲中唯一大反派、大惡人、大奸狗、伍允龍飾演的王九，同藍絲鬧黃絲的「黃狗」完全同音！咁究竟套戲係政治隱喻不滿香港回歸，定係鬧爆「黃狗」無惡不作、搞到城寨雞犬不寧，你哋話呢？

正如真正的老香港話齋，當年的九龍城寨係九反之地，黃賭毒乜都有，衞生環境極之惡劣！若非回歸在即，港英政府會唔會的起心肝拆寨，真係講唔埋！與其連九反之地也要吹奏，點解唔好好愛惜今日香港？