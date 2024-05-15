王菲3億豪宅露台放佛像　Baby北京黃金屋豪過天后

G.E.M.成億萬富婆，其實圈中不少女星的吸金力都相當驚人，當中更是投資有道，買數億豪宅並悉心布置！

王菲

王菲長居北京，少有在港，一向篤信密宗的她，早年已被指在北京朝陽區擁有近3億港元的頂級豪宅，露台上一尊約2米高的銀色巨型佛像更成焦點，不少網民路經都會打卡。

韓雪

韓雪近年不停接綜藝節目，包括參與《乘風2024》及在《無限超越班》擔任藝員部總監，本身家底甚厚的她，18歲身家已過億，擁有私人飛機，更入選福布斯名人榜。她是圈內公認擁有最多鑽石的女星，而豪宅亦相當驚人，價值高達3.5億元人民幣。

虞書欣

內地小花虞書欣出身有錢家庭，父親是有名的礦業大亨，有指家中資產達400億元人民幣。她在上海房價最昂貴的黃金地段擁有2間豪宅，而落地玻璃前更一眼就能看到東方明珠。

Angelababy

在內地發展多年的楊穎（Angelababy）早前被指出租香港西半山天匯豪宅，月租17萬元。她於北京擁有在黃金地段、價值5億元人民幣的頂級豪宅，早前被指想脫手，內裝照片因而流出，見偌大餐桌上方有兩盞水晶吊燈，走豪華風格。

趙麗穎

趙麗穎作品一部接一部，多年來賺了不少，其位於北京的豪宅樓高兩層半，更擁有獨立院子，前方有一大片寬闊的草地，外牆裝修豪華，估計價值達1億元人民幣。