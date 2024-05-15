咳咗好耐？咳到瞓唔到？食西藥唔得？睇中醫唔好？

【營業資訊】近來已經很少有人提及長新冠，就算中招了，我們也感到很平常，但身邊總有人有久咳、黏痰、長期易倦、腦筋不好使、睡眠質素差等問題。就算沒有中過招，重感冒後亦有機會遇上這些情況。研究指出，這些症狀有機會是病原體於人體內留下的痕迹，如炎症、免疫受影響等，有時候單靠自身難以克服，症狀因而在病後持續一段時間，因而需要外力幫助清除及修復，「dr.tam Antico 藥解」就是一個好選擇。

「dr.tam Antico 藥解」是全球首個既安全又有效的純天然草本針對性配方，逾九成半使用者，只需三天就可以緩解以上一系列症狀。負責研發的前加拿大艾伯塔大學藥物動力學教授，譚潤球博士在過去20年間成功開發了14款高效的草本保健品，同時持續完善其革命性的人工智能藥學平台技術（AI-PPT）。這項技術能辨識草藥中的化合物組合，了解其功效並確定正確的劑量。

利用該技術開發的「dr.tam Antico藥解」，挑選最快速、最有效的5種活性成分，並配搭出最佳的組合分量，而非像其他保健品只能定形單一活性成分，因此能夠以高達千倍速度迅速清除殘毒亦不會產生抗藥性，並在人體內進行精準復原的任務，標準化的製劑就像常規藥物一樣，這突破了中藥的局限，卻又能保留傳統中藥百分百天然，無西藥副作用的優點，適合絕大部分人。