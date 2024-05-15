湯告魯斯愛女滿18歲被爆秘密改名唔跟老竇姓

荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）和影星前妻姬蒂賀姆絲（Katie Holmes）育有1名女兒蘇莉告魯斯（Suri Cruise），不過兩父女的關係一直疏離，近日就有傳蘇莉已秘密改姓，實行與父親斷絕父女關係！

據知上月18日年滿18歲的蘇莉近期在紐約參演舞台劇《Head Over Heels》，但演員表中，她就以「舒莉露爾」（Suri Noelle）作為姓名，露爾正是其母親姬蒂的中間名。即令外界揣測她是否不想再和父親有任何關係。不過另有說法指蘇莉並非改名，而是想用該名字作為藝名，不想被套上「星二代」光環。

「靚佬湯」與姬蒂於2006年結婚直至2012年離婚，2006年姬蒂為他誕下蘇莉。2人離婚後，每年他要支付40萬美元（約313萬港元）作為前妻及女兒的贍養費。早前就有指隨着蘇莉18歲，預計「靚佬湯」亦會停止支付她的贍養費。他從2016年開始每年支付40萬美元作為姬蒂與女兒的生活費，他同時亦協議會支付女兒的醫療、牙科、保險、教育與大學費等其他支出，直到她18歲為止。

另方面，近日忙於在倫敦拍戲的「靚佬湯」日前終於可以抖番下，他被狗仔隊偷影到於西班牙一海灘游水大晒肌肉，雖然他已61歲，但身型依舊keep得好好，完全冇走樣！