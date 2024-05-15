夏天劉海油到可以炒菜咁點算好？

天氣愈來愈熱，不單止容易出汗，就連皮膚的出油量也會增加，額頭更是油到可以炒菜！倘若是有劉海的女生肯定都明白，精心造型的空氣劉海出門沒多久就變成一條條，還黏在腦門上。想要避免以上尷尬的情況，趕快將夏天劉海的控油術學起來！

頭髮易油原因

炎夏會導致皮膚出油量增加，進而影響髮根，令劉海也跟着扁塌，大家在夏天也會增加洗頭的頻率，倘若使用了主打柔順的洗頭水，較高的含油量和保濕劑也會增加髮絲的重量，更容易出油。因此建議選用清潔力較強的洗頭水，還要避免將護髮素、護髮精油塗在頭髮的上半部分。另外，建議洗頭後最好盡快將頭髮吹乾，不然容易滋生細菌，令頭皮生物環境變化，從而刺激頭皮更多的油脂。

夏天劉海控油術

首先建議大家可用捲髮棒或直髮夾幫劉海營造弧度，從而避免緊貼額頭而變得油膩。不過由於香港濕度高，倘若不噴上定型噴霧，劉海也很快變直，因此可以噴小量定型噴霧固定弧度，保持劉海與額頭之間的空隙。若果沒有捲髮器，也可以用髮捲固定劉海，然後用熱風塑性，冷風定型即可。薄薄的吸油面紙也是夏天必備，一抹就能吸走額頭的油光，即使是不化妝的女生也建議可以在額頭上一層碎粉，達到控油效果，出門也可自備一盒碎粉，覺得髮絲有出油的迹象時，可以用粉撲蘸取散粉輕拍於髮根，劉海又瞬間變得乾爽蓬鬆。