「非物質文化遺產–長洲太平清醮」特別郵票　傳承民間工藝和習俗

【特約報道】香港郵政以「非物質文化遺產–長洲太平清醮」為題，早前發行了一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這節慶活動和其中的民間工藝和習俗得以繼續傳承。

長洲太平清醮於2011年列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，並於2017年成為首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的項目。長洲太平清醮活動已傳承了百多年，於每年農曆四月初五至初九舉行。長洲居民每年皆舉辦太平清醮，酬謝北帝神恩，禳災祈福，保境平安。節慶的豐富傳統內涵、島上多彩多姿的民俗工藝及民間表演藝術，例如舞麒麟、大鑼鼓、飄色等，都透過太平清醮這個傳統節慶集中展現。

郵票‧郵趣@Hongkong Post Stamps：