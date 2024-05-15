「非物質文化遺產–長洲太平清醮」特別郵票 傳承民間工藝和習俗
2024年05月15日 11:00
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【特約報道】香港郵政以「非物質文化遺產–長洲太平清醮」為題，早前發行了一套四枚郵票、兩張郵票小型張及相關集郵品，宣揚這項香港非物質文化遺產，讓這節慶活動和其中的民間工藝和習俗得以繼續傳承。
長洲太平清醮於2011年列入第三批國家級非物質文化遺產代表性項目名錄，並於2017年成為首批列入「香港非物質文化遺產代表作名錄」的項目。長洲太平清醮活動已傳承了百多年，於每年農曆四月初五至初九舉行。長洲居民每年皆舉辦太平清醮，酬謝北帝神恩，禳災祈福，保境平安。節慶的豐富傳統內涵、島上多彩多姿的民俗工藝及民間表演藝術，例如舞麒麟、大鑼鼓、飄色等，都透過太平清醮這個傳統節慶集中展現。
這套極具本地文化特色的郵票實在是送禮給本地及海外親朋好友的不二之選！這套特別郵票及相關郵品已於5月9日起在各郵政局及「郵購網」發售。有關這套特別郵票及相關郵品的詳情，可到香港郵政郵票策劃及拓展處網頁（https://stamps.hongkongpost.hk/ )及「郵購網」流動應用程式查閱。
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