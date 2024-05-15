高手過招！伍允龍凌空飛踢安志杰愈戰愈強

藝人伍允龍（Philip）近期憑電影《九龍城寨之圍城》「王九」一角，人氣急升，奸角都可以演得如此受歡迎，相當犀利！

近年，Philip除了幕前演出，亦有涉獵幕後工作，與好友呂冠南搞工作室，曾策劃電影《潛行者》，而上月則演出兼策劃另一部電影《無名火》，並與好友安志杰繼《潛》片後再合作，日前，該片於屯門開工，兩兄弟齊施超強「武」技，凌空屈膝飛腿、迷暈鎖，拳拳到肉，相當精彩！身兼動作導演的Philip整晚都非常忙碌，打完一輪，一Cut機就「變身」動作導演睇番回播，每個動作都執得非常仔細，一絲不苟。

事後，Philip受訪，他大讚眾演員都表現出色，尤其再跟安志杰合作，大家都甚有默契，不過，今次不是他邀請對方合作，而是透過監製去搵：「始終熟還熟，做嘢都係依番程序去做， 佢好好，依家係網大王，喺內地發展得非常好，今次合作都肯計平少少畀我哋，大家合作得好開心。」

Philip另一部作品《九龍城寨之圍城》直至昨（14日）下午三點，香港、澳門票房達4674萬，對於這個好成績，Philip當然開心，林峯早前受訪直言跟Philip因合作《九》片而成為兄弟，又指對方演「王九」的笑聲，真的想扮都扮不到，Philip亦指起初導演要求他展現「王九」的笑聲，他亦花了很長時間才找到合適的演繹方式。