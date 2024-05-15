靠《善宰》跑出漲粉300萬！邊佑錫唱OST躋身十強

憑話題韓劇《背著善宰跑》的「善宰」一角爆紅的韓星邊佑錫，以劇中樂隊Eclipse主音身份獻唱的OST《Sudden Shower》熱爆音源網，在劇集熱潮下，面對眾多人氣歌手同期推出新歌，該曲於昨日（14日）一度登上Melon音源網Top 100的第8位，今日（15日）依然力保第10位，該劇編劇指該曲是善宰追憶初戀任率時創作的歌曲，而邊佑錫的唱功更大獲好評，其社交網的追隨粉絲於短短個多月內暴增300萬，走勢凌厲。

近期他頻頻獲邀演出綜藝節目，繼日前播出的《Running Man》後，劉在石主持的《劉Quiz On The Block》亦公開邊佑錫亮相節目的預告照。曾跟他合作拍古裝劇《花開時想月》的女團Girl's Day成員惠利，日前亦在社交網限時動態預告力邀邊佑錫亮相她主持的網絡節目，但因惠利之前捲入舊愛柳俊烈認愛韓韶禧的爭議後，負評不絕，不少網民反對邊佑錫亮相惠利的節目。

此外，《背》劇在剛公布的5月第2周「最具話題韓劇榜」排名中，連續兩周稱霸No.1，邊佑錫與金惠允分別蟬聯最具話題電演劇演員冠、亞軍。昨晚劇集播出第12集，2人再次上演咀戲。