洪永城唔敢幫手通乳　恨睇老婆同羅子溢曳曳

藝人鄧麗欣（Stephy）、陳健安和洪永城（Tony）今日（15日）參與慈善步行活動，三人要齊齊揹起裝有五公升水的竹籃步行3公里。Tony謂希望下年能夠帶上活潑的大女參加活動，希望女兒能夠多接觸大自然。提到太太梁諾妍早前得乳腺炎投訴老公Tony不幫忙，Tony就回應指應該交由專業的按摩人員負責：「我真喺唔知道男士可以去幫忙，所以都係交番畀專業人士處理，我諗按摩都係搵通乳師去做，應該唔係我按嘅。」透露太太還未完全康復。談到梁諾妍有份演出的無綫節目《家族榮耀之繼承者》，Tony表示有追看劇集，自己之前在家中也會幫太太對稿練習，提到太太與羅子溢在劇中有親密場面，Tony笑言會好好留意：「我會睇吓佢（梁諾妍）對手做得好唔好，我都有同子溢講睇住我老婆，因為我老婆始終係初手，而子溢經驗豐富，同埋教吓老婆點樣可以再做得放啲。」

同場Stephy笑言面對猛烈的太陽，非常怕曬黑，所以防曬要做足，她亦透露星期六會作為嘉賓參與胡楓的演唱會：「好好彩可以喺騷前趕得切病好，可以唱到歌，同埋都好開心，大家係因《飯戲攻心》而熟悉，今次又可以再同張繼聰同王菀之一齊做嘉賓，好似一家人咁。」言接下來會有多個電影上映，需要做宣傳活動以及有音樂上的工作要籌備。

而剛推出新歌的陳健安就表示為拍攝歌曲MV除了邀請了武術指導，還特意化了特技妝：「我淨喺戴個全瞳隱形眼鏡都戴咗十幾分鐘，戴完之後啲眼水係咁流。」而拍戲經驗豐富的Stephy就指最難受的一次特技化裝，是要帶頭套扮演光頭。陳健安亦言非常喜歡Stephy的歌曲，大讚Stephy去年舉辦的演唱會「好好睇」，未給別人寫過歌的陳健安直言想寫一首歌送給Stephy。