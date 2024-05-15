【簡潔生活學】佛誕日　祝願人人平安

今天是佛誕，又稱作「浴佛節」，是慶祝佛教創始人釋迦牟尼佛誕生的日子，這天在寺廟會有各種慶祝儀式或活動，包括燒香、祈禱、誦經、禪坐及浴佛典禮等等。

即使不是佛教徒，也可以素食一天，洗滌心靈外，也可以「潔淨」腸胃，讓內外都得到平靜和淨化。今日就介紹一款生酮素食給大家──台式塔香蛋卷。

台式塔香蛋卷

材料：

雞蛋 2隻

椰菜 1碗（約1/4個切絲）

芽菜 1碗

九層塔 適量

紅蘿蔔 適量切絲

花生 適量

香葱 適量

芫荽 適量

調味料：

生酮糖 少許

鹽 少許

麻油 少許

蛋皮蛋漿：

蛋白 1隻（約30g至35g）

油 20g

室溫水 120g

鹽 少許

洋車前子粉 7g

做法：

1. 熱鑊落油，放椰菜絲加少許鹽炒至軟身，如果太乾可以加少少水。

2. 放芽菜同炒，盛起備用。

3. 先用一隻雞蛋加少許鹽和生酮糖調味，打勻，加少許麻油可增加香味。

4. 熱鑊落多少少油，落蛋漿半煎炸至脹起，盛起切絲備用。

5. 細火熱鑊，將蛋皮蛋漿塗上，重複塗兩至三層。

6. 鏟起蛋皮，反轉煎另一面即成。

7. 兩塊蛋皮鋪平，放椰菜絲、芽菜、九層塔、紅蘿蔔絲、蛋絲、原粒花生、花生碎，加少許生酮糖，芫荽或香葱。

8. 將蛋皮和食材捲起成蛋卷，中間切開即成。

Profile：Kitty Wong

-已婚，育有3名子女

-MCM專業收納服務公司創辦人

-日本及美國認證收納師

-認證生酮飲食教練

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