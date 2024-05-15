東南亞「饗」樂　度假Feel靚裝餐廳

東南亞素來是不少人放假旅遊大熱之選，除了到訪名勝景區和瘋狂購物之外，當然也不少得到充滿夏日色彩的餐廳，好好感受當地的熱帶度假氣氛。今次介紹分別位於泰國、印尼及台灣的3間餐廳均坐擁宜人景致及靚裝，大家可以品嘗地道特色美食之餘，又可以順道打個靚卡，為旅程留下美好回憶。

曼谷：海島風情 打卡勝地

位於泰國曼谷暖武里、去年下旬開幕的咖啡店𝖨𝗌𝗇'𝗍 𝗌𝖾𝖺是位於泰國曼谷的暖武里，從曼谷市區出發需要20至30分鐘車程，雖然餐廳與市中心有點距離，但一樣不失人氣，更是當地人氣餐廳之一。由於餐廳洋溢熱帶海島風情，門前四周環繞一排仙人掌、棕櫚樹，令人恍如置身於摩洛哥的沙漠綠洲。餐廳外設有泳池，需要走過一條小木筏道才能正式踏入正門，並劃分為室內和室外兩個區域，每個角落布置都別具用心。室內設計簡約，以編織木系桌椅為主，配合落地大玻璃，大家輕易便能拍出光線充足的海岸風美照。

此外，餐廳設有兩層戶外露天座位，一樓可説是焦點所在，該處集合了所有綠洲、沙灘的元素，包括有椰子樹、藤製家具、木系色調的懶人梳化等，把每個角落都是打卡位。至於戶外二樓則採用獨有茅草屋頂遮擋太陽，並配備降溫的水霧機，讓大家無懼泰國陽光的熱情，盡情享受悠閒時光。

餐廳亦提供多款泰國東北部的Isaan料理，無論主食、輕食、甜品等，都一應俱全，其中必試泰式經典青瓜沙律，是以可愛圓形的木盆盛載，還會附上木樁讓客人體驗現搗青木瓜沙律，除了味蕾上的享受之外，還能增添玩樂趣味。而泰式清蒸燉雞同樣是餐廳的招牌菜，泰式醃醬配上鮮嫩雞肉，爆汁的口感令人欲罷不能。

印尼：置身水上 放空發呆

好多人喜歡到印尼峇里島享受陽光與海灘，但其實位於水明漾夕陽路附近，一間以「水上發呆亭」聞名的BALE UDANG Mang Engking同樣大受歡迎。餐廳主要由竹編織打造而成，內裏擺放着各種鬱鬱葱葱的植物，營造出純樸自然，且具有濃厚峇里島茅草風格。餐廳空間極為寬敞，提供353個座位，由室內公共大廳、池塘邊包廂、空調VIP室以及9個水上「發呆亭」所組成，還有兒童遊樂區讓小朋友盡情玩樂。

當中「水上發呆亭」是餐廳最熱門、最浪漫的區域，顧名思義就是讓大家安坐涼亭上邊享受美食，邊望着湖面、感受涼風地發呆慢活。發呆亭座位分為兩種，一種是要盤腿坐，另一種則是雙腳可以往下伸，也可以順道餵魚，欣賞成群魚兒搶食的壯觀場面。不過需要注意，發呆亭設有最低消費60萬印尼盾（約HK$292），加上座位有限，想預約的話就要趁早搶位。

食物方面主打地道印尼風味菜式，包括新鮮海鮮、正宗峇里島烤肉、口感豐富的炒飯等，當中不得不試的招牌菜有蜂蜜烤大蝦，外面包裹着一層酸甜醬汁，肉質鮮美彈牙，味道酸酸辣辣，十分開胃，配白飯也是一流。其他菜式還有糖醋魚，用上多種佐料調味炮製，魚肉的鮮甜配上調味佐料，酸酸甜甜，開胃惹味。餐廳也有提供素食餐單，滿足不同人士的飲食需要。

台灣：山巒美景 遠離塵囂

於去年開幕的咖啡店「3 Hills Café 三丘景觀餐廳」，位於台灣的三義勝興車站旁，餐廳隱身在靜脈山城，門前被叢木遮蓋，只有餐廳的波浪屋頂最為醒目，相信少些眼力都看不到。雖然地方隱蔽，但亦有不少人慕名前往，到了假日更是一位難求。原因是該主打森林系的餐廳坐落於半山腰上，周邊山林景致，如果搭配濛濛霧氣，恍如在花園中用餐般浪漫，加上鄰近車站，大家可以居高臨下地飽覽舊鐵道的風光。餐廳由3間館所組成，裝潢以木質色系為主，完美融入身後的大自然景觀，店內也分為室外和室外區，空間寬敞舒適，共提供逾百個座位。

食物方面，從主食至咖啡甜點，到充飢輕食和微醺酒類都任君選擇，主食由台幣280元起（約67元港幣）。最為推薦的是火烤雞腿白醬意粉，雞腿以意式香料醃製，外層酥脆，肉質嫩滑，而意粉帶有香濃奶香，口感又不會過於厚重。如果喜歡吃甜品，也不妨試試餐廳的招牌牛角包，採用法國進口忌廉和麵粉製作，口味有法國原味、提拉米蘇、士多啤梨和藍莓味道。牛角包外皮酥脆，並鋪上一層順滑綿密的鮮忌廉，入口鬆軟香甜，叫人意猶未盡。