馬德鐘食素擊退脂肪肝　陳山聰郭政鴻出動舞獅隊表演

藝人馬德鐘、陳山聰、郭政鴻和張景淳等人今日（15日）出席醫療中心開幕活動。活動期間，陳山聰和郭政鴻擔任表演嘉賓敲鑼打鼓，為活動助興。

馬德鐘自言隨年齡增長，現在非常注重身體健康，會定期到健康中心進行身體檢查，他自爆早六年前曾因生活作息不規律和飲食不均衡而患有脂肪肝，之後他改吃素，並且勤做運動和身體檢查，現在身體已回復狀態。

早前馬德鐘和薛家燕以及另外三位視帝羅嘉良、陳展鵬和黎耀祥在新加坡登台，昨日馬德鐘才回港，他表示與薛家燕是充滿正能量的人，和她一起開騷非常開心，而薛家燕亦給四位視帝賜名為「新四大天王」，馬德鐘笑言希望這個組合可以持續落去，巡迴演出，亦很開心見到老朋友。工作方面，馬德鐘指剛在深圳完成劇集拍攝，問到會否想放假周圍遊玩？馬德鐘說：「我鍾意一邊工作一邊去旅行，寓工作於娛樂。」

另外，郭政鴻出動他與陳山聰的舞獅隊表演，指今年獅隊正式踏入10周年，屆時將會盛大地舉辦晚宴慶祝。郭政鴻稱現主力於內地做直播帶貨、商演活動和拍劇工作：「未開劇嘅時候我就會直播帶貨，因為拍劇始終好被動，同埋都想增加曝光率，而且依家做藝人同以前唔一樣，唔可以淨喺拍戲（直播收入理想？）梗係OK啦，同埋依家嘅公司，我可以自己畀意見，大家會傾會配合，相對嚟講滿足感同拍戲唔同。」

提到郭政鴻早前在內地登台，因從落車到行去背景板簽名的過程中都笑容欠奉，沒有揮手和大家打招呼，因而惹網友不滿，郭政鴻解釋說：「因為一落車我就要行去對面，而且嗰度好黑，我要好專注咁行嗰條路，如果唔喺我會跌低，同埋我冇排練過行嗰條路，所以我一定唔可以邊行邊打招呼，其實我去到都畀地燈Kick到，所以有時啲嘢睇咗一部份，就睇唔到另一部份（感到委屈？）我覺得喺笑話一宗，你留意吓其他藝人，佢哋一落車都唔喺打招呼。」