譚輝智成「中二生」第一人　冇自己歌照開演唱會

無綫歌唱選秀節目《中年好聲音2》亞軍譚輝智，早於比賽時已擁有不少粉絲，連「拉姑」狄波拉亦是忠粉，輝智今日（15日）現身將軍澳活動，宣布將於本月26日在九展舉行首個個人演唱會，成為「中二生」最先跑出開個唱的一人，老婆偕一對仔女及一班中二生顏米羔、劉威煌、林若盈和陳蒨葶等撐場，與在場過百粉絲，場面熱鬧。

輝智演唱會海報化身6舊腹肌的爆肌拳手，搶盡眼球。對於出道僅2個月就開個唱，台上他直言當收到電話通知時剛巧與「中二生」食飯，他說：「我以為電話打錯，唔敢相信，好似太快驚自己應付唔到，但機會唔可以錯失。」笑言中二生忙問候他發生甚麽事，因為當時他嚇到臉青青。至於海報的爆肌造型，他講笑是剪接了古淖文的身材，對他來講是太大隻，自覺無可能有此好身材，純粹想製造爆炸效果。但演唱會上他就會表演跳舞，現場他先與粉絲跳幾Part舞蹈，又連唱4首歌包括兩首張學友的《該不該》《你是我今生唯一傳奇》，作為演唱會熱身，粉絲反應熱烈，有粉絲大叫「好勁」及「譚輝智Fight For You」吶喊助威。他感性表示：「想像唔到咁多人支持自己，希望將演唱會送畀你，呢個演唱會對我好重要。」

受訪時稱收到通知要開騷只有20多日時間準備，現忙於綵排、練歌和練舞，又努力練水練氣，希望有最佳體能，非常忙碌。演唱會的歌單都是自己喜歡，陪着自己成長的歌，對於未有真正自己歌就開個唱，可覺得太快？他表示：「我又冇咁睇，唔一定有自己歌，不過我都覺得快，唔知得唔得，我諗住比賽完最多都係登吓台，冇諗過有機會開演唱會，所以都擔心，不過都希望開完演唱會後會有自己嘅歌，呢個會係做歌手最大嘅成就。（覺得得自己輸咗比賽但第一個開騷贏番古淖文？）冇輸比賽，一直以來唔會將輸贏放好大，節目係一班人做好件事，唔存在鬥，可能出面啲人會咁睇，但我哋中二生唔係咁諗。」演唱會上會否除衫，就到時再算，講笑稱要經好多方面申請：「老婆呢關好難過到，爸爸呢邊就無所謂，（要過仔女關？）唔係咁好，依家暫時練咗一舊。（為演唱會減磅？）冇特別減，因為有壓力我哋中二生冇節食都自然瘦。」至於處男騷的嘉賓就保持神秘感，未有透露。問到可考慮加場？他不抱信心，笑言：「可能一場都搞唔掂，做咗一場至算。」