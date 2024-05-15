限定美酒佳餚　完美體驗

品嘗美食時來一點合適的好酒拼配，可說是一場完美的餐飲體驗，有餐廳和酒莊、品酒師等合作，推出限定的醇酒拼配晚宴，亦有品牌舉行品酒會和大型的美酒嘉年華，讓各位可以進一步提升品酒體驗。

法式風味

法國葡萄酒舉世知名，當地有不同風格的酒莊，中環一間法式地中海餐廳和當地南部酒莊於5月28日晚舉行一場葡萄酒晚餐，客人可先享用開胃酒和前菜，然後配1款主菜、配菜和甜品，精選菜式有香脆鮮魷配紅辣椒粉及青椒仔、蝸牛配蒜香牛油及番荽和普羅旺斯香草檸檬烤原條鯛魚等，配上各款紅白美酒，提升味道和感官。到時酒莊合夥人會親自到場和客人互動，感受更深。另外，餐廳逢星期日推出「La Vie en Rosé」招牌早午餐，到時會供應14款頭盤小食，如法國蝸牛、蟹肉荷蘭醬班尼迪蛋，主菜有香煎紅鯛魚柳配泡椒醬、香烤春雞、烤牛肉配紅酒汁和大蝦自家製幼蛋麵等，客人享用餐點時可暢飲多款粉紅酒、香檳或雞尾酒，好滿足。

直火滋味

葡萄酒拼配不一定只限於西餐，中環越越南法殖原火餐廳和知名侍酒待Reeze Choi創立的品牌合作，除推出全新酒單外，更會合作打造一系列美酒火藝之夜，首場就於5月17日晚舉行。越南料理善用各式香草和香料，食物滲出辣味和香氣，侍酒師以香氣和火氣作靈感，選用來自世界各地的佳釀，拼配出不同風味的醇酒配搭。前菜Crunch是越南米紙的變奏版，原火烤至香脆，再配軟殼蟹和魚子醬，配清新的酒體，鮮香開胃。其他菜式有河內烤魚改良版的芭蕉法國野生牙魚，配柔和的白酒品嘗，酒中的果香和魚肉配合得剛好。至於會安脆皮三黃雞會配酸爽的氣酒酒，既提升雞皮的脆口，令雞肉更軟滑。

輕鬆品酒會

想深入了解每瓶酒的特性，和專業人士傾談最直接。西營盤小酒盤和專業釀酒大師Bree Stock合作，於6月2日舉行限定品酒會，Bree Stock創立的品牌選用美國俄勒岡州葡萄品種，以低干預、無過濾、無添加的有機釀酒方法製作成品，帶有天然果香。到時大家會品嘗到多款精選葡萄酒，包括在威拉米特谷種植第一批門西亞葡萄釀製的自然氣酒酒、限量生產的陶甕發酵葡萄酒和不同風格的紅酒等8款佳餚，到時會配芝士凍肉拼盤等小食用來佐酒，更能體驗箇中滋味。

氈酒嘉年華

近幾年流行氈酒，本地亦有不少品牌為人熟悉。6月7至8日在中環會舉行氈酒嘉年華，會有超過50款來自香港及世界各地包括日本、南非、德國和澳門等品牌的特色氈酒登場，當中的亮點有來自東京日式站立居酒屋，到時它會帶來靈芝氈酒、Nolon Fin和周年限量版3款美酒，大家可以一次過品嘗特色氈酒、調酒或無酒精飲品，狂歡一番。