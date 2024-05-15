張文傑抱學生打後空翻　面罩似底褲被人笑勁尷尬

影帝古天樂、林峯、劉俊謙、伍允龍、胡子彤、張文傑領銜主演的電影《九龍城寨之圍城》上映15天，票房在今早（15日）佛誕公眾假期衝破5,000萬大關。日前伍允龍與張文傑應邀出席學生特別場，與中學及大學生面對面交流，張文傑與伍允龍更邀請一名學生及教師上台互動，除了交流分享，張文傑更即席表演後空翻動作，同時抱住一位男同學翻了一圈，讓他親身感受後空翻動作。

學生問到武打演員的內心感受？伍允龍說：「吞劍、跌落街是假的，都是電影的魔術，但動作上我們都要親身去做，格鬥、打鬥、跌倒地上，都是真的。至於心態就是盡力做好件事，讓觀眾看到部戲而興奮，做演員最難的是，拍了數天才看到數分鐘的片段，拍10個Take都要顯示有一樣的精力。」

張文傑被問到戲中角色「四仔」需要蒙面，可會否影響演出意欲？張文傑說：「我都會問既然蒙面，是否任何人去演都可以？而且發覺角色所用的面罩似底褲，最初拍攝時更被劇組人員取笑，笑到我也尷尬，但當我投入角色後，我就要求導演先不要在漁排重聚一幕揭露我的真面目，待返回城寨打才露真面目，最終導演接受這個意見。」張文傑指從小習武，是動作演員出身，接到這齣電影演出有一種「練功多年，就等一個機會」的心態。

另外，電影在九龍灣舉行電影展覽「城寨縮影：畫城紀」展出電影幕後團隊製作的心路歷程外，還有由十位本地知名漫畫家及插畫家，以不同風格繪製的電影海報。