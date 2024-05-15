高海寧自認用生命演戲　被導師誇讚感壓力

藝人高海寧（高Ling）參加的內地綜藝節目《無限超越班2》近日播出最後一集，在節目收官之作上，高Ling在《門徒》中反串飾演原由劉德華扮演的角色，表現相當出色，演技備受觀眾肯定。而導師們亦是對她讚口不絕，更表示高Ling自節目開始以來表現都非常穩定，所以大家對她有很大的期望及要求較高，但是她整體表現都十分亮眼，導師都相當滿意。

對於大家對自己的評價，高Ling自言沒有較高的演戲天分：「我是用生命演戲的演員，原因是我沒有很高的天分，我入行的時候，我演得很差，我也是一個比較直線思考的人，所以我演戲可能沒有很多的變化，這個是我很清楚我自己的問題」，期間她更一度哽咽。

之後，她又坦言雖然經常被導師誇讚，但其實這讓她感到非常有壓力，「其實我很想要老師們真的很真心地提點我，我不怕被罵的，我反而希望你們可以罵我，但是我聽到最多的是，『高海寧你很好的你沒問題』，但這句話其實讓我壓力非常的大，因為我既需要滿足大家的期望，但是我其實又很苦惱，我到底應該怎麼樣去演好這個角色。」為此她經常失眠，只能盡全力表現自己最好的一面。而最終在節目裏她獲得4份片約邀請之外，還得到節目頒發的「無限精神藝員獎」，相當厲害！