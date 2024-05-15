康城電影節︱《教父》大導演哥普拉新作爭獎　被指控性騷擾女員工

曾執導經典電影《教父》（The Godfather）系列的美國導演哥普拉（Francis Ford Coppola），他執導的新作《大都會》（Megalopolis）入圍今屆《康城電影節》「主競賽單元」，影片將於香港時間周五（17日）凌晨舉行首映，就在哥普拉出席前幾日，英國有報章就傳出他被對新片幾名女工作人員指控在片場上有不當的行為。

有工作人員向傳媒爆料指哥普拉曾拉女員工坐在自己的大髀上，亦有目擊者指拍攝片中一場夜店戲時，就見過哥普拉企圖吻在場的半裸女臨時演員，而他更聲稱是為了激起她們的情緒。此外，有員工更指哥普拉好多時到拍攝現場時都沒有計劃，只是坐在休息車內幾小時吸食大麻沒有拍攝任何鏡頭令一眾工作人員苦等，而他亦不准許任何人給予意見。

消息曝光後，該片的第一副導演兼執行監製Darren Demetre就為他否認指控，表示哥普拉只親吻一些臨時演員與演員等面頰來表示友好，從未有人向他表達過哥普拉的行為令她們難受。Darren表示自己與哥普拉以及他的家人合作超過35年，從未察覺有任何對他作出的騷擾或不當行為投訴。

《大都會》是今屆《康城》最矚目的電影之一，影片成本高達1.2億美元屬大製作，全是由哥普拉自掏腰包投資。影片的幕前陣容強大，包括阿當哉華（Adam Driver）、沙拉保夫（Shia LaBeouf）、德斯汀荷夫曼（Dustin Hoffman）、莊威（Jon Voight）以及羅倫斯費殊賓（Laurence Fishburne）等。