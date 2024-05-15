水着美人　激戰夠醒神

日本AV界炮製出好多刺激觀眾眼球嘅作品，例如「美人水着系列」咁，當中身材曼妙嘅AV女優換上緊身又鮮艷嘅泳衣之後，即時變得更火辣誘人，同男優激戰時令人睇得特別醒神！

釋放慾火

喺Kawaii出品嘅《被要求穿着極限泳衣做模特兒》入面，伊藤舞雪同老公結婚多年之後，發覺老公對自己已經冇晒性趣，搞到終日都感到空虛寂寞。有一日，舞雪工作嘅泳衣公司因為模特兒臨時甩底，於是老闆就搵佢頂替，而換上泳衣嘅舞雪盡展火辣身才，備受公司上下嘅男職員讚賞，令佢自信心返晒嚟！後來男上司向舞雪求歡嘅時候，更加因為心花怒放而答應，兩人喺辦公室瘋狂大戰，呢一刻舞雪嘅慾火完全釋放，可以話盡享快感！

梅開二度

於Moodyz推出嘅《巨乳泳裝辣妹中出男性美容服務》當中，美園和花係一間男士美容店嘅紅牌技師，佢之所以咁受歡迎，除咗因為擁有豐乳肥臀又夠索，亦因為佢好鍾意換上色彩鮮艷嘅比堅尼侍客，夠晒養眼！仲有和花嘅待浴功夫相當了得，擅長運用巨乳及巨尻游走客人全身，見到對方變得硬朗起來，就會主動移船就磡，更加唔介意打真軍兼中出收場添！如果客人意猶未盡咁點算呢？當然冇問題啦，和花會手口並用刺激，同客人嚟個梅開二度，阿妹咁好服侍，難怪恩客成群啦！

主動求歡

由Ideapocket製作嘅《巨乳寫真偶像用豐滿的胸部和暴露的泳衣誘惑你》，講述鹹濕仔大雄好鍾意巨乳寫真女優梓光莉，成日一邊睇住梓光莉嘅寫真一邊自娛。後來，大雄發現對面屋有位美女新搬嚟，原來就係梓光莉，更無意間見到莉妹自摸添！當梓光莉發現大雄偷窺之後，即刻搵上門，不過唔係知興師問罪，而係向大雄求歡，雖然係好唐突，但大雄梗係求之不得啦！自此之後，梓光莉經常搵大雄，仲會換上不同泳衣上演床戰，今次大雄真係發達喇！

簡評

本仙一向都好鍾意欣賞水着美女，覺得泳衣除咗可以令美女身材曲線更顯現，亦可以帶來夏日嘅熱情陽光感覺！所以今次為大家介紹嘅「美人水着系列」正係本仙嘅至愛！喺3部作品中，特別鍾意伊藤舞雪主演嘅《被要求穿着極限泳衣做模特兒》，原因係舞雪係AV界出名嘅靚偈王，波大腰幼身材比例夠晒完美，而舞雪喺作品中，由初初換上泳衣示人嘅怕醜羞怯，到後來變成淫娃嘅變化，夠晒引人入「性」，加埋肉緊嘅表情，精彩指數爆錶！