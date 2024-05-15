吳若希馭夫有術　老公搵子女做擋箭牌

藝人吳若希為無綫節目《香港婚後事》擔任嘉賓，與主持為陳自瑤（Yoyo）、賴慰玲（Winki）、黎諾懿及羅天宇等暢所欲言。身為敢言代表的Jinny自認有一套自己想法：「我會將好多人擺喺心裏面唔敢講嘅嘢，全部講晒出嚟。」提到不時網上「公審」老公，Jinny解釋說：「好多人覺得家醜不可外揚，但我唔係，唔啱嘅嘢我講咗好多次，而你都係唔聽嘅時候，我教唔到，咁就由出面嘅人教你，我係咁嘅心態。」

Jinny笑言老公沒有因此投訴，皆因知道講了也沒有用，但指這套方法不是每個人都適合，要視乎另一半的性格，黎諾懿說：「我自己唔得，如果老婆將家事擺上網，我會好嬲。」問到被指女權至上？Jinny笑說：「唔介意，冇所謂啦，幾好吖，咁樣我可以幫到老公擋好多嘢，佢唔想去嗰啲局，佢就會話我老婆唔畀！」

Jinny指與老公瘋狂鬥嘴是兩人的相處方式，坦言試過鬧到動真火，Jinny老公則會推子女做「擋箭牌」，她說：「佢知道我好嬲，就會推小朋友過去啜媽咪，我見到好得意就會忍唔住啜啖先，咁就唔會再嬲。」

Jinny覺得到內地拍攝《香港人在北京》半年，挽救了與老公的婚姻：「嗰段時間佢發現冇咗老婆，好似人生冇咗一忽咁，自己要處理好多嘢，終於體諒到老婆嘅辛苦。」問到會否覺得自己太早婚，Jinny竟然說：「其實自己一個更開心。」

講到「女方出軌」話題，Jinny分享了一宗真人真事，Jinny說女事主為了報復老公出軌，竟與老公好友搭上，後來更發現「外面世界很大」，相當花生。對於出軌話題，YoYo有感而發說：「男人又好女人又好，出軌可能只係一時衝動，就係為咗一刻嘅歡愉做錯事，無論做咩事都好，最緊要唔好為咗一時一刻嘅衝動、快樂，毀咗成個家庭，代價好大。」去到「殘酷二選一」環節，YoYo面對「可以重新再揀，選擇單身定係結婚」話題，Yoyo竟然答「單身」。