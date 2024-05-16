【是日通勝】

農曆四月初九

甲辰年 己巳月 庚辰日

吉時：上午7時至9時、上午9時至11時、中午11時至1時

凶時：上午5時至7時、晚上7時至9時、晚上9時至11時

宜：祭祀、出行、安床

忌：出財、開倉、結網

幸運方向：坐西北向東南

幸運數字：01、19、08

幸運顏色：啡色

【星座運程】

今日幸運星：金牛座

白羊座：事業上有明顯進步，沒有甚麼問題難倒你。

金牛座：與情人共處，能夠無所不談，感覺好到極。

雙子座：財運稍遜，平常心看得失，煩惱會少好多！

巨蟹座：愛情運最強，獲心儀異性讚賞，眉飛色舞。

獅子座：不要亂向愛侶發脾氣，任性會令對方生厭。

處女座：和愛侶意見不一，應好好溝通，互相遷就。

天秤座：愛情處於弱勢，處事猶豫不決會帶來惡果。

天蠍座：戀愛運上升，出門前好好裝扮可吸引異性。

人馬座：三心兩意，處事拖泥帶水，不易取得佳績。

山羊座：工作遇瓶頸，暫難突破，不妨向前輩請教。

水瓶座：職場上不乏爭取表現的機會，要好好把握。

雙魚座：運氣不是成敗關鍵，做好本分才是最重要。

【生肖運程】

相沖生肖：狗

旺弱指數：（升）猴 財運佳

（跌）狗 狀態差

鼠：知識就是力量，趁今天好好充實自己！

牛：疑神疑鬼冇好處，給予伴侶多點信任。

虎：運勢處於中等水平，做事態度要謹慎。

兔：精神狀態不錯，做起事來也得心應手。

龍：工作上要注意，勿對其他人太過依賴。

蛇：生活稱心如意，沒有甚麼事需要操心。

馬：健康出了問題，有必要調整作息時間。

羊：有貴人願意提攜你，帶來事業新機遇。

猴：財運及事業運不錯，易從投資中獲利。

雞：事業運欠佳，整個人易陷入急躁狀態。

狗：是日沖煞，整體運勢下滑，身心疲累。

豬：不要因現況不佳而灰心，應保持樂觀。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

甚麼名字影響姻緣？

姓名在我們生活中起到的作用毋庸置疑，當一個人的愛情不順時，背後原因很複雜，但有一點往往被人們所忽視，就是姓名。以下看看一些影響姻緣運的名字吧！

‧人格跟總格中有10、17、 20、21、23等筆劃

擁有這些名字的人喜歡胡思亂想，在感情中總是患得患失，特別敏感；此外，異性緣佳，多為霧水桃花，總是不容易遇到良人。

‧人格和總格中有13、26、33、39等筆劃

擁有這些名字的人富有義氣俠情，耳根子軟，且特別優秀，導致在生活中給人一種難以接近的感覺，或很難讓男人產生保護欲。一旦有異性出現，這類人容易全心去幫助對方，而忽略了對方的意圖。

‧人格跟總格有14、27、30、43等筆劃

擁有這些名字的人大多缺乏安全感，情感之路坎坷，即使發現對方並非良配，都會沉迷於這段感情中，難以自拔。