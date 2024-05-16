陳喬恩封「最令人失望影后」　高EQ回應：接受所有批評！

內地影圈針對負面電影而選出的「金掃帚獎」得獎名單出爐，由45歲台灣女星陳喬恩主演的愛情電影《可不可以不要離開我》當選令人最失望影片、最令人失望導演及最令人失望女演員；而最令人失望男演員獎，則由男星艾倫憑喜劇電影《超能一家人》奪得，主辦單位表示歡迎獲獎者或跟大會聯繫，獲獎者將獲獎證書和金掃帚一把，歷年來曾親身領奬的只有內地男星王寶強。

陳喬恩的得獎電影，故事講4對情侶的愛情故事，在2月14日情人節上映，賺情侶一筆錢就走，當初並沒有做太多宣傳，而金掃帚也沒有細說她拿獎理由，對比《超能一家人》有喜劇天王沈騰參演，又用詐騙行銷讓觀眾誤以為他是男主角，結果戲份少得可憐，加上劇情荒謬不連貫，去年暑假才上檔就被鬧上熱搜，爛得轟烈。

而成為「金掃帚影后」的陳喬恩在網上分享得獎感受，但EQ相當高，附上一張搭上金掃帚及流鼻血的照片，寫道：「不好意思啊，因為在戲上無法親自去領獎，身為演員我接受所有的建議和評判，我會繼續努力在自己熱愛的工作裏面，希望下一屆我不再蟬聯影后了～謝謝大家。」過往曾得「金掃帚」獎的一線演員不少，包括有林志玲、楊冪、景甜、劉亦菲、肖戰、郭采潔、小沈陽、徐熙媛（大S）、鄧超、孫紅雷都，其中楊冪還3度獲獎。