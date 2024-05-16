娛圈單打︱忽然提起舊愛　動機惹人懷疑

新科影后余香凝獲獎後聲價百倍，是非亦隨之而來。她日前受訪，罕有提起舊愛陳家樂，首次剖白分手原因：「當時大家嘅發展、性格唔同，係時候好好講再見」。不過，網民對影后的剖白完全唔受落，直斥佢係拜金先至同家樂分手，事隔多年挖出來談論，都唔知係乜嘢居心喎！

又難怪網民咁激動。當年家樂對余香凝死心塌地，講到明非卿不娶。殊不知，我對你癡心一片，你當我黐鬼咗線，女方被揭到金融才俊家中過夜，正印家樂被派帽，事件愈鬧愈大，家樂仲多次在大庭廣眾之下落淚。余香凝事後宣布已同家樂分手，不久即同金融才俊共諧連理，進駐半億豪宅，自此被貼上拜金標籤。

余香凝嫁人後先誕下女兒，再誕下兒子，一家四口溫馨美滿。事業更係突飛猛進，電影一部接一部，早前憑《白日之下》封后，以其演戲年資不算深卻迅速登頂觀之，確係天時地利人和有齊。家樂則一步一腳印，逐漸在影壇搵到一席之地，喺《金手指》演囂張跋扈二世祖獲讚，同連詩雅婚後更係如漆似膠，仲即將迎來首個愛情結晶品添，總算坎坷過後有艇搭。

嗱，舊情人各自安好，本來係最好的結局，既然彼此各有幸福家庭，舊情好應該隨風飄散，留在心底，無謂再提。偏偏余香凝忽然坦白，那壺不開提那壺，其派帽往事又被揭起。

有口痕友就解畫，指余香凝的影后資格備受質疑，唔少人認為佢未夠班，黑粉仲以家樂事件攻擊佢，為免影響日後星途，決定將舊情交代清楚，唔希望再被貼上拜金標籤，卻意想不到激起反效果！