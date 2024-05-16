戲裏戲外真英雄！湯告魯斯與皮雅斯被爆拍戲勇救拍檔

英國男星亨利卡維爾（Henry Cavill）憑「超人」一角走紅，原來現實生活中他亦試過好似「超人」般救人，早前他就被爆拍攝新片《無限制軍團》（The Ministry Of Ungentlemanly Warfare）時勇救同片拍檔Alex Pettyfer。事後他亦證實此事並直呼他是「救命恩人」。其實過往亦有好多明星拍戲時勇救拍檔的事件。

英國女星Annabelle Wallis曾於訪問中自爆荷里活男星湯告魯斯（Tom Cruise）是她的「救命恩人」，幾年前她們拍攝電影《盜墓迷城》（The Mummy），其中有場戲時講述2人被困在一架迅速下降的飛機內，導致他們在冇重姿態下跌撞，她表示當時自己有穿上降落傘，怎料拍攝期間降落傘的帶意外纏住她的頸，她開始緊張並即時示意湯救命，結果他化身成「真實的英雄」回應：「Annabelle，唔使擔心，有我喺度。」之後跑到她身旁協助她逃脫。

除了Annabelle之外，「靚佬湯」於80年代拍攝《花心情聖》（Cocktail）時亦試過勇救女拍檔伊莉莎伯舒爾（Elisabeth Shue）脫險，當時為影片擔任空中攝影師的Bill Bennett曾於社交網爆料，「靚佬湯」在拍攝片中海灘場景時，使用了一架直升機來捕捉空中鏡頭。直升機降落後，導演和演員們即跑去直升機內睇mon，睇完後伊莉莎伯行出機門後興奮地開始往機後。但她當時不知道的是，直升機的後螺旋槳仍在高速旋轉，已是合格飛行員的「靚佬湯」注意到，即時將她撲倒在地上。只有幾尺的伊莉莎伯就會被螺旋槳擊中，名副其實「險過剃頭」！

「靚佬湯」是現實中的「救人英雄」，前「占士邦」愛爾蘭男星皮雅斯布士南（Pierce Brosnan ）拍攝電影《波西傑克森：神火之賊》（Percy Jackson & the Olympians: The Lightning Thief）時曾勇救女拍檔奧瑪花曼（Uma Thurman），拍攝期間一架載工作人員的小型貨車因司機沒有拉上煞車手掣而導致冇人的車輛向前衝，並衝向奧瑪及幾名工作人員的方向，皮雅斯見狀即時跑去架車並大叫：「行開呀！」在千鈞一髮之下，他成功跳上司機位並踩「迫力」（brake），並即時扭呔撞向垃圾桶，成功回奧瑪等人。

此外，皮雅斯2002年拍攝「邦片」《新鐵金剛之不日殺機》（Die Another Day）時就試過勇救女拍檔荷爾芭莉（Halle Berry），當時他們拍攝一場調情戲，荷爾意外被一個無花果噎喉，他見狀即時救駕並用「哈姆立克急救法」（Heimlich Maneuver）救回拍檔。