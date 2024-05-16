東方日報C1：出位網紅騎劫紅氈　鞏俐關曉彤遭冷落

康城電影節多年來均有不少華人紅星亮相，今年開幕禮亦不例外，國際影星鞏俐、關曉彤、有份爭影后的趙濤、入圍「一種關注」的佟麗婭及熊黛林扮靚靚現身紅地氈，當中關曉彤以短髮新Look大騷白滑長腿，令人眼前一亮；佟麗婭則穿上一襲灰色羽毛裙，簡約性感，首次踏上康城舞台的她，抵達當地機場時更獲外籍Fans接機兼索簽名，喜上眉梢！

應品牌邀請亮相的熊黛林，在當地入住有400年歷史的古堡「貴族房」兼歎Spa，叉足電才踏上紅地氈；鞏俐則以一身白裙登場，氣定神閒地揮手，霸氣十足！雖然一眾華人女星均悉心打扮，可惜卻遭大會電視台直播當透明，連「熟客」鞏俐亦因與名導哥斯達加華士（Costa-Gavras）差不多時間入場被搶Fo，以致「零特寫」，認真慘情！

網民促范冰冰「報仇」

相反，「騎呢雙煞」中美混血網紅李美越及內地話劇演員萬千惠，因出位表現而贏得大特寫，當中李美越一身大紅花唐裝，拿着寫上「東北大花」及「征服世界」的扇子舞來舞去，即使被工作人員多次驅趕亦趕極唔走；萬千惠則身穿浮誇拖尾晚裝瘋狂擺Pose，但她上樓梯時極論盡，外籍工作人員見狀亦沒有幫手。眼見大會直播「大細超」，網民紛紛留言希望去年在康城搶晒Fo的范冰冰快點出動，在閉幕禮為華人影星爭番啖氣，今年冰冰亦獲邀參加康城一個晚宴，稍後便會登場。

紅地氈還有一位「稀客」，便是《墮下的對證》（Anatomy of a Fall） 中的狗明星「美斯」（Messi），牠獲大會安排擔任特派記者，以綁在背部的攝影機與咬在口中的360度收音咪，透過諧星Raphael Mezrahi背後聲演訪問「氈星」，認真搞鬼！至於彭于晏亦拖着愛犬亮相，他與佟麗婭合演的電影《狗陣》入圍今屆「一種關注」單元。

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