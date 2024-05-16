楓燧雷電道長以道御術　分享入世修煉心得

【特約報道】人稱「雷電道長」的易烊楓燧，為龍虎山正一派的受籙弟子，他憑着精湛的道教符咒、法術等絕技，贏得電視節目《通靈之王2》的冠軍寶座而掀起網民熱烈討論。但對他而言，最重要的並非外在名聲，而是堅守修行信念。他強調道教和玄學並非大家想像般空虛，修行亦非難事，並期望可將道家精神發揚光大，讓大眾都受益於道。

順從天命 自勝者強

雷電道長踏上道教和玄學之路，是源於家人同為修行人的關係，一開始接觸八字、風水、占卜等玄學相關為主。隨住不斷學習，他所感到困惑不解的事物愈來愈多，故此親赴道教的起源地江西龍虎山，跟隨道長學習道教文化及經典，解開他對天地神鬼方面的疑問。在他多年修行下，對於道教也有自己一套獨特看法，他說：「道教的重要思想在於無為，意指無心而為。人很多時候想通過努力作出改變、賺取金錢、獲得美滿婚姻，但你或會發現生命中有主宰，並非單靠努力便成功。道教指出：『人各有命』，即使你努力也未必能收穫你想要的東西，故此不應抱有妄念，最好是盡我所能，順其自然，只要踏實地做好每件事，能量便會當下呈現。」如果過於執着，反而導致求而不得，最後只會心生煩惱。另外，雷電道長點出學習道教可有助心理健康，他比喻說：「西醫治療精神病患者時，會從其原生家庭、性格、人際關係等作出判斷，再進行一系列心理輔導後，也只是給你一顆白色藥丸，儘管服藥後可紓緩病情，但並非能真正改變心境。」反觀道家學說，其主張若要改變人的核心，最重要是改變人生態度，雷電道長認為許多人有困難時會選擇逃避，道家則提倡人人成為自己心中的強者，勇敢面對一切難關，並相信所有困難都是自我超越的機會，要嘗遍過人生的酸甜苦辣，才能成就更完美的自己。

課程多元 術法結合

雷電道長推出不同玄學和道教相關的課程，為大家排憂解惑，但同時也有不少人混淆兩者，他解釋：「玄學即是『術』，也可理解為幫你把脈，找出身體不適之處，課程中包含風水、八字、道術等，以八字為例，透過把脈可以了解你的出生、家庭、性格、姻緣、健康和財運等。道教則指『法』，屬於更高的精神層面，關乎天、地和心，課程中會根據把脈得知的毛病，再協助化解，兩者相輔相成。」雷電道長舉例指出倘若八字中出現童子煞（即前世為天上的童男或童女，卻因為犯了錯而今世貶至人間受苦）、需要開財庫，甚至前世曾經向牛頭馬面借錢去投胎後沒有償還，今世都會感到諸事不順、運氣不濟等問題，在課程中都會包含各種化解方法。除了術和法之外，還有更高層面的道，他說：「道是一門修心修行的學問，是指你面對這個世界的心態，倘若你是普通人一個，難道就是失敗的人生？其實普通人也有普通人的快樂，因此道家會教導我們如何擁抱生命、感受一切。」

誦經修心 與神合一

即使雷電道長已經學道多年，但在修行上亦曾面對不少困難，他說：「很多道家學問不能言傳，只能領會；不能語達，只能神通，反而要在生活中不斷實踐、觀察，以及與人交流的過程中把道領悟出來，因此我的困難在於是否把莊子、老子的思想，甚至神仙的教義一讀就懂。」至於若有人對於修行感興趣，又應如何入手？雷電道長稱：「最簡單的修行修心建議是先去誦經，誦經並非要理解內容意思，而是要進入經書的境界和層次，只要你堅持做，當你誦第一千次時便會感到精氣神、能量有所提高，當能量提高了的時候，運氣便有好轉，其他還有站樁、打坐、道法等。道教除了修心，更講求『性命雙修』，即是身體、心性都要修煉，擁有一個強健的身體，加上堅持修行，進入天人合一的境界，自然便會感受到上天的指引。」

淡泊名利 弘揚道教

自從參加節目後，雷電道長的人氣節節上升，但他卻看輕名聲和利益，將前來求神問卜的人一一拒之門外。對於未來計劃，他只期望能繼續傳揚道教和玄學文化，他說：「求神問卜可解決到的只是一時，不能解決一世，我希望每個人自身都能力解決生活的問題，因此我繼續弘道，將我的所學所聞所思，全部傳播給所有人。大家要相信這個世界好大，但同時這個世界也是屬於你的，我希望每個人都有最強的能量，每個人身上都住着最強的神仙，如果發現不到，我幫你開發。」雷電道長更點出2024到2043年均屬於九紫離火運，代表人類容易感到空虛、失去依靠，故此大家若感到迷惘時，不妨也了解一下道教，或會從經書中找到答案。

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