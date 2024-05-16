陳凱詠腳踏5吋高踭鞋做嘉賓險仆　周殷廷英雄救美

入行9年、歌手周殷廷（YT）一連兩場在九展舉行首個個人演唱會《WHO IS YAN TING LIVE 2024》昨晚（15日）尾場，YT連續2晚晒胸肌和麒麟臂，落力跳唱炒熱氣氛，全場High爆。他與網絡天團JFFT組成的新男團JFYT，合唱新歌《Hands Up》期間，有觀眾掟了一條卡通印花圖案底褲上台，他講笑：「講過一係掟bra，一係掟底褲，但係冇着過就冇誠意。」他們的天團自稱排名第4位，他以「金秀廷」身份向其他組合挑機，戲言：「試當真係一隊垃圾，游學修跟本係垃圾，最勁咩？係成日亂噏嘢！」JFFT取笑YT自任導演經常跟自己對話，感覺他「癲癲哋」續稱：「估計佢壓太大，大家不要將他的說話當真，我哋其實好謙虛。」

繼首晚嘉賓是Gin Lee，昨晚輪到陳凱詠（Jace)，2人合唱充滿拉丁風情的《Senorita》，穿上5吋高踭鞋的Jace，行到台前差錯腳，險些向後跌，幸好YT眼明手快扶實她條腰，有驚無險。Jace表示：「好彩你Gentlemen扶我，唔係我就跌落台。」YT講笑：「聽日標題就係YT電暈佢，呢個標題黨，救唔救到件事？」YT與Jace相熟，故合唱此歌很尷尬，她也直言不習慣與男仔太接近。細數當年YT做導演，Jace做副導時，因為無錢請人清潔，他們為清理滿地羽毛掃到天光。而郵輪是Gin Lee、YT和Jace一起工作的地方，充滿美好回憶，說時發現Gin Lee原來就坐在台下睇騷。最後獻唱《My Everything》時，他一臉不捨兼眼泛淚光，演唱會結束，此時螢幕播出片段，他許下承諾相約歌迷「紅館見」。

騷後受訪，就演唱會上觀眾多番大叫除衫，YT都不為所動，是否想趁明年慶祝出道10周年，才兌現Body紅館見？他表示有考慮過紅館演出，但沒有承諾除衫，當然想挑戰更大舞台，因為紅館在藝人心目中佔好重要地位，自己好想做到，但要等公司安排。今次兩場演唱會感滿意，自己無特別期望，以前成日希望要達到哪個位置，今次沒有多想，付出渾身解數，因預算有限，演唱會播出的短片和對白都由他錄製及剪輯，故其實導演了兩場，演唱了兩場，等如做了4場演唱會。

提到隊友取笑他「癲癲哋」，他大笑：「佢哋話我癲癲哋講輕咗，我係幾癲，腦成日同自己傾偈，拍攝時又會跳出去，思考自己諗緊乜，人格分裂係正常。」他好感謝Gin Lee和Jace，二話不說就答應做嘉賓，開心遇到兩位好朋友，一步一步陪伴向前進，感覺是一份福氣。昨晚他上演了一場英雄救Jace一幕，他笑稱:「係我專登click Jace，哈哈！又可能係Jace自己click自己，就可以放大做英雄救美喇！」完騷後他繼續通宵留在九展，與歌迷逐一握手影合照，兌現與歌迷的承諾，透露之後又有3個影視Project，有機會與佘詩曼合作。