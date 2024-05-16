日菜新店登場　炭烤漢堡扒壽喜燒受歡迎

日本菜幾時都咁受歡迎，每次提到新餐廳，總會吸引大批食客搶先試，近日有不同主題的日本料理登場，人氣過江龍的炭火烤漢堡扒店外，還有壽喜燒做主角，想感受地道風味，唔一定要去日本。

炭火風味

要數近日最有人氣及話題的餐廳，必定是中環新開的過江龍炭火現烤漢堡扒專門店，店子標榜選用新鮮現紋的百分百日本牛肉，每日早上在低溫挽肉室製作，人手拍打成漢堡狀，於客人面前炭火現烤，配大型羽釜鍋煲煮的米飯，相當美味。熱賣的套餐除有烤牛肉漢堡扒和無限添加米飯，還有味噌湯、生雞蛋和蘿蔔蓉柚子醋，桌上亦有不同的調味料選擇，可按個人喜好調味。意猶未盡的話，可加免治牛肉薯仔沙律及泡菜，更加豐富。

關西壽喜燒

富肉香和餘韻帶甜的壽喜燒，銅鑼灣新開的關西壽喜燒板前料理專門店請來資深日籍主廚板垣和幸先生主理，店內選用松阪牛、大分和牛及北海道褐毛和牛作主打，熱鍋抹上和牛脂肪和福岡縣白水晶糖，煎香和牛後再倒入用和歌山縣手工醬油自家調配的醬汁，焦香甜美，吃時配蛋汁或雲朵蛋，味道即時提升。午市和晚市的壽喜燒菜單，除以和牛做主角，還有按時令推出的不同菜式，當中包括北海道蝦夷鮑魚、螢光魷魚、慢煮鴨胸、各式刺身或鵝肝配豆乳及蛋漿浸多士等美食，配合精選的日本酒，風味更佳。

新店優惠

新開的餐廳，經常推不同優惠吸客。銅鑼灣新開的關東風和牛壽喜燒放題專門店，客人按級別1至5在90分鐘或180分鐘內享用各式肉食，最高級別會無限供應宮城縣仙台A5霜降黑毛和牛，客人可自行烹調喜愛的熟度。先將和牛脂肪熱燒鍋，放入京葱煎香，倒入由米芝蓮星級大廚長本輝彥師傅特別為餐廳設計的壽喜燒醬汁，蘸日本雞蛋汁烹用，嫩滑無比。客人亦可倒入蔬菜及和牛，加多點醬汁烹煮，打造關東風味。之後可揀選不同風味的涮涮鍋湯底，放入澳洲和牛牛舌、日本北海道豚肉、日本廣島蠔、松葉蟹、日本帆立貝及墨魚等食材，菜單亦有壽司、炸物和小食等選擇，最後享用招牌日式梳乎厘班戟，最是滿足。因應新店開幕，這個5月的午市或晚市，每4人訂座惠顧級別5的客人，可免費獲贈龍蝦刺身1隻，送完即止。