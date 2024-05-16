台灣金曲獎︱李玟離世　粉絲盼偶像獲頒特別貢獻獎夢碎

台灣第35屆金曲獎將6月29日假台北小巨蛋舉行，入圍名單今日（16日）正式揭曉，最受各方關注的華語男女歌手入圍名單，歌王由有望3度封王的林俊傑（JJ），對決Marz23、MCHot Dog熱狗、裘德、許鈞；歌后則有楊乃文、孫盛希、9m88、蘇運瑩以及袁婭維共同角逐獎座，其中楊乃文不僅封后呼聲最高、有望2度封后，她也是本屆入圍大贏家，共獲8項入圍肯定。

在電影《艋舺》、《女朋友。男朋友》、電視劇《華燈初上》有亮眼表現的男神鳳小岳首度做歌手，粉絲集氣他能入圍一輩子只能拿一次的金曲新人獎，今答案正式出爐，鳳小岳眾望所歸，一舉入圍金曲新人，將與鄭平、鄒序、王ADEN、徐暐翔等歌手一同競爭該獎項；網友更期盼已故天后李玟（CoCo），能獲頒特別貢獻獎殊榮，但CoCo因身份問題不符合資格，確定無緣本屆金曲貢獻獎殊榮。

CoCo去年7月5日猝逝，震驚娛樂圈，出道近30年的她演藝成就輝煌，是首位登上奧斯卡頒獎典禮演出的華人歌手，更被美國《時代》雜誌評為「華人之光」，世界各地的粉絲殷切期待，CoCo過世後，能獲頒金曲獎特別貢獻獎殊榮。